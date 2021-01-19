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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Siyah-beyazlı takımın oyuncuları ve teknik heyet, barbekü partisinde bir araya geldi.

Ercan Doğan   | 19.01.2021
Beşiktaş'ta keyifler yerinde

İstanbul

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta oyuncular, 20. haftadaki Fatih Karagümrük mücadelesine keyifli bir ortamda hazırlanıyor.

Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam eden siyah-beyazlılar, idmandan sonra barbekü partisinde bir araya geldi.

Antrenman sırasında oyunculardan Vincent Aboubakar ile Valentin Rosier'in karlar içinde şakalaştı.

Yeni tip koronavirüs test sonucunun negatif çıkmasının ardından kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de oyuncuları yalnız bırakmadı ve çalışmayı takip etti.


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