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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta istikrarın adı: Rafa Silva

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ın en istikrarlı futbolcusu Portekizli forvet Rafa Silva oldu.

Metin Arslancan  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Beşiktaş'ta istikrarın adı: Rafa Silva

İstanbul

Süper Lig'de sezonu 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlı takım, 62 puan toplarken 4. basamakta kendine yer buldu.

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Son dört sezonda zirve yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta kadroda bulunan 32 farklı futbolcu Süper Lig'de süre aldı.

Rafa Silva, sarı kart cezasından dolayı kaçırdığı Sivasspor maçının haricinde ligde tüm karşılaşmalara ilk 11'de başladı. Tecrübeli futbolcu, "Kara kartal"da 3 bin 96 dakika ile en fazla süreyi alan isim oldu.

Golcü oyuncu, 35 maçta forma giyerken 12 kez rakip ağları sarstı. Portekizli oyuncu, tüm kulvarlarda ise 49 müsabakada 18 gol kaydetti.

Rafa Silva'yı 3 bin 60 dakika ile milli file bekçisi Mert Günok takip etti. Portekizli orta saha Gedson Fernandes ise 2 bin 952 dakika ile en fazla forma giyen üçüncü futbolcu olarak göze çarptı.

İlk 10'da Mert Günok ve Emirhan Topçu yer aldı

Beşiktaş'ta yerli futbolculardan kaleci Mert Günok ile savunma oyuncusu Emirhan Topçu, siyah-beyazlı ekipte uzun süreler alan Türk futbolcular oldu.

Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe dahil üç farklı teknik adamın görev yaptığı "Kara kartal"da tecrübeli eldiven Mert Günok, 3 bin 60 dakika ile ikinci sırada yer alarak vazgeçilmez olduğunu gösterdi.

Emirhan Topçu ise 1821 dakika ile dokuzuncu sırada yer buldu.

Yaş ortalaması 26,96

Beşiktaş'ta bu sezon forma giyen futbolcuların yaş ortalaması ise 26,96 oldu.

"Kara kartal"da bu sezon forma giyen futbolcular arasında en tecrübelisi 1 Mart 1989 doğumlu (36) Mert Günok olarak dikkati çekti. Tecrübeli file bekçisini 20 Şubat 1990 (35) doğumlu Ciro Immobile izledi.

En genç oyuncu ise 22 Nisan 2007 doğumlu (18) Mustafa Hekimoğlu olarak göze çarptı.

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