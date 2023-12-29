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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Süha Gür  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin sözleşmesi feshedildi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bailly, sezon başında siyah-beyazlı takıma katılmıştı.

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