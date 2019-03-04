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Spor, Futbol

Beşiktaşlı Vida'ya milli davet

Beşiktaş forması giyen Hırvat futbolcu Vida, ülkesinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Azerbaycan ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

Kayhan Gül  | 04.03.2019
Beşiktaşlı Vida'ya milli davet

Zagreb

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri E Grubu'nda sahasında Azerbaycan ve deplasmanda Macaristan ile oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın da yer aldığı Hırvatistan'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Lovre Kalinic (Aston Villa), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Rijeka)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Liverpool), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Marin Leovac (Dinamo Zagreb), Duje Caleta-Car (Marsilya), Antonio Milic (Anderlecht)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Lazio), Marcelo Brozovic (İnter), Marko Rog (Sevilla), Mario Pasalic (Atalanta), Filip Bradaric (Cagliari)

Forvet: Ivan Perisic (İnter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Fiorentina), Nikola Vlasic (CSKA Moskova), Josip Brekalo (Wolfsburg).

Hırvatistan, 21 Mart'ta Azerbaycan ile sahasında karşılaştıktan sonra 24 Mart'ta Macaristan'a konuk olacak.

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