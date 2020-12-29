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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın zirve inadı

Süper Lig'in 5. haftasında 18. sıraya kadar düşen siyah-beyazlı takım, son 7 haftadaki galibiyetleriyle 2. sıraya kadar yükseldi.

Ercan Doğan   | 29.12.2020
Beşiktaş'ın zirve inadı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Beşiktaş, kötü başladığı sezonda zirve yarışına ortak oldu.

Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek 9. galibiyetine ulaşan siyah-beyazlı takım, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 28 puana ulaşarak lider Galatasaray'ın ardından 2. sıraya yükseldi.

Beşiktaş, özellikle son 7 haftadaki galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olmayı başardı. Sezonun ilk 7 maçında üçer galibiyet ve yenilginin yanı sıra bir beraberlikle 10 puan alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 7 haftada ise 6 galibiyet ve bir yenilgiyle 18 puanı hanesine yazdırdı.

5. haftada 18. sıraya kadar düşmüştü

Sezona iyi başlayan ve Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, maç yapmadan geçtiği 5. haftaya kadar birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 yenilgiyle 4 puanda kalarak 18. sıraya kadar geriledi.

Beşiktaş, ligin 8. haftasında üçer galibiyet ve yenilgiyle bir beraberlik alarak 12. sırada kaldı.

10. haftadan itibaren yükselişe geçti

Süper Lig'in 9. haftasını da 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilginin ardından topladığı 13 puanla 9. sırada geçiren Beşiktaş, 10. haftada 5. sıraya kadar çıktı.

11. haftadan 14. haftaya kadar 4. sırada kendine yer bulan Beşiktaş, 15. haftada Demir Grup Sivasspor'u yenerek ikinciliğe yükseldi.

20 hafta sonra ilk 2 içinde

Geçen sezon başından beri zirve mücadelesi vermekte zorlanan Beşiktaş, ligde 20 hafta sonra ilk 2 içinde yer alarak şampiyonluk için iddiasını ortaya koydu.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonun 14. haftasında 27 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, 30 puanlı lider Demir Grup Sivaspor'un ardından 2. sırada yer almasına rağmen sonraki haftalarda geriye düşmekten kurtulamadı.

Bu sezon 15. haftada 2. sıraya yükselen Beşiktaş, 81 haftalık liderlik hasretini sonlandırmaya da çok yaklaştı.

Ligde 29 puanı olan Galatasaray'ın bir puan gerisinde bulunan siyah-beyazlı ekip, gelecek hafta zirveye yerleşmek için Hes Kablo Kayserispor'u yenip Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.

Beşiktaş, son olarak 2018-2019'un 2. haftasında liderlik koltuğunda yer almıştı.

Olumsuz istatistiklerini de düzeltti

Beşiktaş, sezon başında yaşadığı önemli sıkıntılarını da gidererek şampiyonluk mücadelesine ortak oldu.

Vincent Aboubakar'ın transferiyle santrfordaki boşluğunu gideren siyah-beyazlı ekipte, geçmiş sezonlarda istenen performansı gösteremeyen Cyle Larin de gole katkı yapmaya başladı. Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden ve Demir Grup Sivasspor maçının yanı sıra Hes Kablo Kayserispor karşısında da forma giyemecek Aboubakar, 8 gol attı. 5 haftalık gol hasretini Demir Grup Sivasspor karşısında sonlandıran Larin ise 6 gole ulaştı.

Ligin 9. haftasına kadar 13 gol atan ve siyah-beyazlı ekip, son 6 maçta ise 16 gol kaydetti.

Kalede 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu ve 23 yaşındaki Utku Yuvakuran ile sezona başlayan ve tecrübeli kaleci almadığı için eleştirilen Beşiktaş, savunmadaki sıkıntılarını da gidermeyi başardı.

Zaman zaman savunmada görev yapan Welinton, Francisco Montero, Domagoj Vida ve Fabrice N'Sakala'nın performanslarının eleştirildiği Beşiktaş, son 5 maçtaki savunmasıyla da dikkati çekiyor.

Süper Lig'in 10. haftasına kadar 17 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta sadece 2 gol yedi.

Bu arada 9. haftada 13 kez fileleri havalandıran ve 14 gol yiyerek eksi 1 averajda kalan Beşiktaş, 15. haftada 29 gol atıp 19 gol yiyerek artı 10 averaja yükseldi.


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