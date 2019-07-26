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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas dos Santos, İstanbul'a geldi.

Süha Gür   | 26.07.2019
Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da

İstanbul

Brezilya'dan kalkan THY uçağıyla İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkililerince karşılandı.

Douglas, daha sonra kendisi için ayrılan özel araçla havalimanında ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Douglas, Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş kampına katılması bekleniyor.

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