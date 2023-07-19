Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Lyanco, İstanbul'a geldi

İstanbul
Londra'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Brezilyalı futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı. Havalimanı çıkışında Beşiktaş formalı minik bir taraftar da Lyanco'yla fotoğraf çektirdi.
1.87 boyundaki defans oyuncusu, kulüp yetkilileriyle birlikte kendisini bekleyen araca giderek alandan ayrıldı.
İngiltere Championship ekiplerinden Southampton forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.