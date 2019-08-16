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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Sivas kadrosu belli oldu

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta, Sivas'a götürülecek oyuncular belirlendi.

Hüseyin Eroğul   | 16.08.2019
Beşiktaş'ın Sivas kadrosu belli oldu

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı, 21 kişilik kadroya yeni transferleri alırken sakatlıkları devam eden Loris Karius, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Burak Yılmaz'ı ekibe dahil etmedi. 

Avcı'nın, Sivas deplasmanına götüreceği isimler şöyle:

Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Gary Medel, Victor Ruiz, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Orkan Çınar, Umut Nayir, Güven Yalçın.

Siyah-beyazlı ekip saat 16.30'da özel uçakla Sivas'a gidecek.

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