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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Avrupa macerası başlıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında yarın deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle karşılaşacak.

Ercan Çakar   | 18.09.2019
Beşiktaş'ın Avrupa macerası başlıyor

İstanbul

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında yarın deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Narodny Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Siyah-beyazlı takımın grubunda Slovan Bratislava'nın yanı sıra Portekiz'in Braga ile İngiltere'nin Wolverhampton ekipleri yer alıyor.

Süper Lig'de sezona kötü başlayan ve geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, Slovan Bratislava karşısından galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına iyi bir giriş yapmaya çalışacak.

Siyah-beyazlı takımda sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Enzo Roco son antrenmana katılmadı. Sakatlıkları geçen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ise son antrenmanda takımla çalıştı.

Geçen sezon gruptan çıkamamıştı

Beşiktaş, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında kötü bir performans ortaya koymuştu.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon üç eleme turu oynadıktan sonra yükseldiği grupta Sarpsborg, Malmö ve Genk ile karşılaştı.

Beşiktaş, grubu üçüncü sırada bitirerek organizasyona veda etti.

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