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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Altay'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 23.09.2021
Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu Fotoğraf: Yasin Aras/AA

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıklar nedeniyle İzmir'e 16 futbolcu götürülecek. Beşiktaş'ta Rosier ise kırmızı kart cezası nedeniyle Altay maçında oynayamayacak.

Beşiktaş'ın İzmir kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Fabrice N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş."

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