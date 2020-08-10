Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanına çıktı.
İdmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Isınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başlayan antrenman, kondisyon ve dar alanda pas çalışması ile sürdü. İdman, açma-germe çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekibin antrenmanını, kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ da izledi.
Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.