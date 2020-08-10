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Spor, Futbol

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Hilmi Sever   | 10.08.2020
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanına çıktı. 

İdmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Isınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başlayan antrenman, kondisyon ve dar alanda pas çalışması ile sürdü. İdman, açma-germe çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekibin antrenmanını, kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ da izledi.

Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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