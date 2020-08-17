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Spor, Futbol

Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı turnuvada mücadele edecek

Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu dört takım, "The Land Of Legends Cup" organizasyonunda mücadele edecek.

Erkan Tiryaki   | 17.08.2020
Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı turnuvada mücadele edecek

Ankara

The Land Of Legends Cup, Beşiktaş, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un katılımıyla 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Turnuvanın yarı finalinde Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçları oynanacak. Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki karşılaşma 31 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasındaki maç ise 1 Eylül Salı günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta yapılacak.

Yarı finallerin galipleri 5 Eylül'de finalde, kaybedenleri ise 4 Eylül'de üçüncülük maçında karşılaşacak.


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