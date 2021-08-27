Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

İstanbul
Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.
Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.
İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.
N'Sakala forma giymeyecek
Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.
Fatih Karagümrük, Beşiktaş'a konuk olacak
Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük, ligin ilk 2 haftasında hanesine 4 puan yazdırdı. İlk müsabakasında Gaziantep'i 3-2 yenen kırmızı-siyahlı ekip, ikinci maçında ise Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.
Aynı puana sahip son şampiyon Beşiktaş ise ilk maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın ikinci haftada Gaziantep ile oynadığı müsabaka ise 0-0 sonuçlandı.
Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.