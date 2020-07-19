Beşiktaş, üçüncülük umudunu son haftaya taşıdı

İstanbul
Süper Lig'in 33. hafta maçında, Fenerbahçe ile Beşiktaş Vodafone Park'ta karşılaştı.
8. dakikada Hutchinson'ın üst üste yaptığı top kayıpları sonrası topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu kurtard; seken meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.
18. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta Vida'nın kafayla kaleye gönderdiği top az farkla dışarı gitti.
19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muric'in şutunda Ersin topun kaleye gitmesine engel oldu. Seken topu Emre Belözoğlu sol çaprazdan gelişine kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
25. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Muric'in Vida'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Halil Umut Meler, sarı-lacivertli oyuncuya sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR incelemesine giden hakem, kararını değiştirerek Muric'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
33. dakikada Deniz Türüç soldan ceza sahasına girerek şut çekti. Savunmadan seken topu önünde bulan Emre Belözoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak bu kez auta gitti.
35. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışında topu önünde bulan Boyd'un sert şutunda, kaleci Altay Bayındır kurtarışıyla golü önledi.
39. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.
48. dakikada Caner Erin'in ortasında altıpasta kaleci Altay topun kontrolünü sağlayamadı. Pozisyonun devamında Lens'in vuruşunda topa uzanan Altay gole izin vermedi.
56. dakikada Burak Yılmaz'ın kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Altay meşin yuvarlağı taca çeldi.
63. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan Lens'in ortasında arka direkte Boyd'un çevirdiği topa altıpasta ayak sokan Vida, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
70. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hücumun solundan Caner Erkin ile kullanılan köşe vuruşuna altıpas içinde ön direkte topa kafayla vuran Gökhan Gönül, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
74. dakikada soldan topla hareketlenen Rodrigues'in içeri çekerek yaptığı vuruşta kaleci Ersin topu kornere çeldi.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe 10 kişi kaldığı maçta Beşiktaş'a direnemedi
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmada rakibine 2-0 yenildi.
Mücadeleye iyi başlayan ve rakip kalede üst üste pozisyonlar üreten sarı-lacivertliler, 25. dakikada Vedat Muric'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.
Soyunma odasına golsüz eşitlikle gidilen derbide sarı-lacivertliler, 63. dakikada Domagoj Vida'nın golüne engel olamadı ve yenik duruma düştü. Eksik oynayan ve yorgunluğu daha fazla hissetmeye başlayan Fenerbahçe, 70. dakikada duran toptan yediği golle 2-0 yenik duruma düştü. Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 59'a çıkarırken Fenerbahçe 50 puanda kaldı.
Muric VAR'la kırmızı kart gördü
Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Vedat Muric, Beşiktaş maçında kırmızı kart gördü.
Muric, maçın 23. dakikasında Vida'ya yaptığı hareket sebebiyle hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Ardından maçın hakemi, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu kenarda izledi ve Muric'in sarı kartını iptal ederek oyuncuyu 25. dakikada direkt kırmızı kartla ihraç etti.
Fenerbahçe en çok kırmızı kart gören takım
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon en çok kırmızı kart gören takım oldu.
Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada Vedat Muric'in gördüğü kırmızı kartla bu sezon 11. kez kırmızıyla cezalandırılmış oldu.
Fenerbahçe'de bu sezon Muric, Luiz Gustavo ve Ozan Tufan ikişer, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Tolgay Arslan, Garry Rodrigues ve Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kart gördü.
Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Jailson cezalı duruma düştü
Fenerbahçeli futbolcular Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Jailson cezalı duruma düştü.
Deniz, maçın 86. dakikasında, Tolga 88. dakikasında ve Jailson 90. dakikasında üst üste sarı kart gördü.
Karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında olan bu 3 oyuncu, son haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Emre, 67 dakika sahada kaldı
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında 67 dakika sahada kaldı.
39 yaşındaki yıldız futbolcu, 6 maç sonra takımıyla sahaya ilk 11'de çıkmıştı.
Emre, 67. dakikada yerini Garry Rodrigues'e bıraktı.
Fenerbahçe kalesini yine gole kapatamadı
Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor.
Beşiktaş karşısında da kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 14. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.
Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.
Beşiktaş, üçüncülük umudunu son haftaya taşıdı
Süper Lig'in 33. haftasında derbide Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligi 3. sırada bitirme umudunu son haftaya taşıdı.
Siyah-beyazlı ekip 60 puanla 3. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor'un ardından, ligde 34. ve son haftaya 59 puanla 4. sırada girdi.
Sergen Yalçın derbide ilk galibiyetini aldı
Beşiktaş'ın başında ikinci derbi mücadelesine çıkan teknik direktör Sergen Yalçın ilk galibiyetini yaşadı.
Yalçın yönetiminde ilk derbisini Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a karşı oynayan ve rakibiyle 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ise 2-0 mağlup etti. Bu galibiyet Sergen Yalçın'ın teknik adamlık kariyerindeki ilk derbi zaferi olarak kayıtlara geçti.
Beşiktaş ayrıca bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı 2 derbi maçı da kazandı. Siyah-beyazlı ekip sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti.
Sergen Yalçınlı Beşiktaş üst üste 3 maç kazandı
Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından üst üste 3 maç kazanamayan Beşiktaş, derbi galibiyetiyle ilk kez peş peşe 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Yalçın göreve geldikten sonra peş peşe galibiyetlerin ardından puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarından galibiyetle ayrılarak 9 puan topladı.
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye yine gol attı
Uzun süre Fenerbahçe forması giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül eski takımına ikinci kez bir derbide gol attı.
Karşılaşmanın 70. dakikasında Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü kaydeden tecrübeli futbolcu, geçen sezon Vodafone Park'ta 3-3 berabere biten karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin ilk golünü atmıştı.
Lens ve Caner Erkin cezalı duruma düştü
Beşiktaş'ta üçer sarı kartları bulunan Jeremain Lens ve Caner Erkin derbide gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 27. dakikasında sarı kart gören Lens ve 90. dakikasında sarı kart gören Caner Erkin, cezalı oldular. İki futbolcu da ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Boateng sakatlandı
Beşiktaş'ta derbiye on birde başlayan Kevin-Prince Boateng 59 dakika sahada kalabildi.
Bir pozisyonda sakatlanan siyah-beyazlı oyuncu daha sonra kulübeye dönerek oyundan çıkmak istediğini belirtti.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Boateng'in yerine Abdoulay Diaby'yi oyuna sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.