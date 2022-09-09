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Spor, Futbol

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti

Beşiktaş Futbol Takımı, Adana Demirspor'dan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı.

Emre Doğan   | 09.09.2022
Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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