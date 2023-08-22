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Spor, Futbol

Beşiktaş, Talisca ve Sergio Ramos'la yaptığı transfer görüşmelerini sonlandırdı

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımla adı sıkça anılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ve İspanyol oyuncu Sergio Ramos'la yapılan transfer görüşmelerinin maddi anlaşmazlık nedeniyle sonlandırıldığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Beşiktaş, Talisca ve Sergio Ramos'la yaptığı transfer görüşmelerini sonlandırdı

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır. Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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