Beşiktaş, Süper Lig'de 3 maç sonra galibiyete ulaştı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yendi. Bu sonuçla ligde 8. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 30'a çıkardı. 5'i son 7 maçta olmak üzere 11. kez yenilen Sipay Bodrum FK ise 15 puanda kaldı.
İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Sipay Bodrum FK arasında oynanan maç, Tüpraş Stadı'nda gerçekleşti.
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İlk yarı
18. dakikadaki Bodrum FK atağında Mohammed'in pasıyla topla buluşan Fredy'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere çeldi.
32. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Muçi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında son çizgiye yakın noktada topla buluşan Rafa Silva'nın kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Ndour, boş pozisyonda kafayla ağlara gönderdi.
40. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Zaynutdinov'un savunma arkasına attığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Bulut'un son çizgiden altıpas içine çıkardığı topu, Immobile kayarak yaptığı vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0
45+2. dakikada Bodrum FK gole yaklaştı. Cenk Şen'in sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkte kafalardan seken top kaleye yönelirken Mert Günok uçarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında altıpas içine çevrilen topu Mert, bu kez yumruklayarak uzaklaştırdı.
Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarı
62. dakikada Bodrum FK, gole yaklaştı. Ceza sahasının sol çaprazdaki Seferi'nin pasıyla altıpasın hemen gerisinde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın savunmada Uduokhai'ye rağmen ayağının ucuyla yaptığı vuruşta, uzanarak meşin yuvarlağa müdahale eden Mert Günok gole izin vermedi.
81. dakikada savunma arkasına atılan pasta son çizgide topu kontrol eden Rashica, ceza sahasının sağ çaprazındaki Immobile'yi gördü. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Diogo Sousa üzerine gelen meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA
84. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın orta sahanın sol tarafından aldığı topla içe kat ederek yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı uzanarak ceza sahasının dışına çeldi.
86. dakikada kazanılan serbest vuruşta Fredy'nin şutunda, top önce baraja daha sonra üst direğe çarparak kornere çıktı.
90+4. dakikada Bodrum FK farkı bire indirdi. Ceza sahası sol çizgisine yakın noktada topla buluşan Fredy'nin altıpasa yaptığı ortada, boş pozisyondaki Puscas kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
90+11. dakikada sol kanattan gelişen atakta Dimitrov'un ortasında ön direkte Puscas'ın yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.
90+13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan frikikte topun başına gelen Salih Uçan'ın sağ ayağıyla yaptığı falsolu vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten döndü.
Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Beşiktaş, ligde 35 gün sonra 3 puanla tanıştı
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 35 günün ardından galibiyet elde etmeyi başardı.
7 Aralık 2024'te Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanan Beşiktaş, bu tarihten sonra ligde çıktığı 3 müsabakada 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, böylece 3 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de yaptığı son 10 mücadelenin sadece 2'sini kazanabildi.
Immobile, ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı
Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, bu sezon Süper Lig'de 10. golünü kaydetti.
Mücadelenin 40. dakikasında Onur Bulut'un asistinde siyah-beyazlı takımın 3. golünü kaydeden Immobile, ligde çıktığı 15. maçında 10. kez ağları sarstı.
Deneyimli futbolcu, 2 maçta ikişer, 6 müsabakada da birer gole imza attı.
Ndour, ilk kez ağları sarstı
Beşiktaş'ta İtalyan futbolcu Cher Ndour, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
Sezon başında Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralık olarak kadroya dahil edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 32. dakikada Rafa Silva'nın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Ndour, ligde forma giydiği 12. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.
Başına darbe alan Gedson Fernandes, maça devam edemedi
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, sakatlığı nedeniyle maçın ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Portekizli futbolcu, Ali Aytemur ile girdiği hava topu mücadelesinde başının arkasına aldığı darbenin ardından kısa bir süre sonra kendisini yere bıraktı.
Sağlık görevlileri eşliğinde saha kenarına gelen Gedson Fernandes'in yerine 25. dakikada Moatasem Al Musrati oyuna dahil oldu.
VAR incelemesi, penaltı kararıyla sonuçlanmadı
Karşılaşmanın 62. dakikasında maçın hakemi Mehmet Türkmen, Sipay Bodrum FK'dan Taylan Antalyalı'nın Beşiktaş ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda VAR incelemesinde bulundu.
Taylan Antalyalı, ceza sahasında Felix Uduokhai ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Türkmen, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi.
Mehmet Türkmen, Uduokhai'nin Taylan'a faul yapmadığını belirterek oyunu tekrar devam ettirdi.
"Umuyorum bu moralle eksiklerimizi daha hızlı kapatacağız ve daha iyi oyunlar ortaya koyacağız"
Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
İlk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını belirten Halim Okta, "Maçı kazandığımız için mutluyuz. Serdar hocamız, kaptırdığımız toplarda hemen müdahale etmemizi istedi. Yön değiştirmemizi ve kenarları kullanmamızı söyledi. Oyuncularımız bunu uyguladı. İki gol bulduk. İstediğimiz oyun tarzı buydu. İlk yarı gayet güzel geçti. İkinci yarıda çok fazla pas hatası yaptık. Sahamızda karşılamak durumunda kaldık. Arzu ettiğimiz bu değildi. Ligde bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Umuyorum bu moralle eksiklerimizi daha hızlı kapatacağız ve daha iyi oyunlar ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.
"2 üstü gol beklentimiz var ama beceri ve yetenek sizi sonuçlara götürüyor"
Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Volkan Demirel, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
Beşiktaş karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Volkan Demirel, "42 kez ceza sahasına girdik. 2 üstü gol beklentimiz var ama beceri ve yetenek sizi sonuçlara götürüyor. Sonuç alamadık. Bunun bir sebebi de hakem. Taylan'ın pozisyonunda akan oyunun durdurulup VAR'dan penaltı verilmediğini ilk defa gördüm. Bunun gerekçesini bilmiyorum ama inşallah açıklamasını yaparlar. Daha sonra Al Musrati'nin de bir dirseği var. Ancak hiçbiri bizim lehimize sonuçlanmadı." şeklinde konuştu.
Mevcut kadrolarının Süper Lig için yeterli olmadığına vurgu yapan Demirel, "Bunu bilerek buraya geldim. Çalışacağız. Çalıştığım takımlarda hep zor şartlar altında kadroyu bir yerlere getirmeye çalışıyorum. İnşallah bu sene ligde kalırsam daha düzenli bir kadro ve hedefi olan Bodrumspor izlettireceğimi düşünüyorum. Yapacağımız transferlerle daha üstü sıraları hedefleyen bir Sipay Bodrum FK olacak. Takımı ligde tutacağıma inanmasam burada olmam. İnşallah bu sezon ligde kalacağız." diye görüş belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonunun Süper Lig'de geçici süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararını da değerlendiren Volkan Demirel, "Sadece bunun değişmesiyle Türk futbolu düzelmez. Hakemlerin değişmesiyle de düzelmez. Düzelmesi gereken çok şey var ama biz görür müyüz bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
"Pozitif futbol oynadık. Buraya gelip yatmadık"
Sipay Bodrum FK'de yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Onur Talay, siyah-beyazlı takıma karşı pozitif futbol oynadıklarını ancak sonuç alamadıklarını dile getirdi.
Beşiktaş'ı galibiyetten dolayı tebrik eden Bodrum FK yöneticisi, "Güzel bir maç oldu. Beşiktaş'ı, yeni yönetim kurulu ve sayın başkanı da tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Soğuk bir akşam, zor bir saha ve zemin. Her iki takım da elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Sonucunda kazanan Beşiktaş oldu." diye konuştu.
İlk yarıda iki basit gol yediklerini aktaran Talay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İkinci yarıya baktığımızda ciddi bir top kontrolümüz var. Direkten dönen topumuz var. İkinci yarıda sanıyorum ceza sahasında 25 kere topla buluşmuşuz. Toplam maç boyunca 42 defa ceza sahası içerisinde topla buluşmamız var. Pozitif futbol oynadık. Buraya gelip yatmadık. Zaman geçirmeye çalışmadık. Degajlar bir dakika sürmedi. Yerden kalkmamazlık da yapmadık. Tamamen açık bir futbol oynadık. Bileğimizin hakkıyla burada puan veya puanlar almaya geldik. Ama neticesinde futbol bu, kaybettik. Evimize bu şekilde dönüyoruz. Taraftarımızdan da bu noktada özür diliyoruz ama oyuncu arkadaşlarımı da sonuna kadar tebrik ediyorum. Teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Özellikle Volkan hocamız geldikten sonra iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Açık futbol oynamaya çalışıyoruz. İlk devreyi tamamladık. İkinci devre oynanacak. Maçlarımız var. Bu maçların neticesinde inanıyorum ki ligde kalacağız ve iyi noktada da bu ligi bitireceğiz."
Karşılaşmanın 62. dakikasında Taylan Antalyalı ile Felix Uduokhai arasında yaşanan pozisyonla ilgili müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen'in yönetimini eleştiren Onur Talay, şunları kaydetti:
"Taylan'ın pozisyonu incelemesiyle beraber toplam 7 dakika sürdü. Kamuoyu zaten her şeyi gördü. Hakem hocaları eminim bunları yorumlayacaktır. VAR'a çağrılan bir orta hakem, iyi de bir hakem. Yani hep böyle övülüyor. Yok işte 'Oyunu kesmiyor' diye. Mehmet Türkmen'den bahsediyorum. Az önce başkanımız Fikret Öztürk'le de görüştüm. Kendisi de aynı dertten muzdarip. Yani madem ikinci yarıda hayata geçirilecek olan bir karar var, VAR hakemleri yabancı olacak. VAR hakemleri yabancı olsa da orta hakem eğer bu kararı vermezse biz ne için çabalıyoruz? Sipay Bodrum FK hiç kimseye 5 kuruş borcu olmayan, devlete 5 kuruş vergi borcu olmayan bir kulüp. Mümkün olduğu kadar her şeyi kuralıyla yapmaya gayret ediyoruz. Profesyonelce yönetmeye çalışıyoruz ama iyi hakem dediğimiz arkadaş dahi bu kadar açık bir pozisyonda 1,5 dakika neyi inceledin sen? Geldin, baktın. Ayağa basmanın bariz olduğunu görüyorsun. Ceza sahası içerisinde ayağı basma varsa bu ceza sahasının dışında olsa dahi benzer bir pozisyonda sen faul vermeyecek misin? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum."
İkinci yarıda topa hakim olduklarının altını çizen Talay, "Rüzgarı arkamıza almışız. 20 dakikadır atak üstüne atak yapıyoruz. Siz o bariz penaltıyı vermediğinizde o futbolcuların psikolojisini tahmin edebiliyor musunuz? Zaten ben burada kazanamayacağım psikolojisiyle geri çekiliyorlar. Doğal olarak ayakları geri geri gitmeye başlıyor. Ben yazık günah diyorum. VAR hakemi yabancı olacak. O zaman orta hakemleri de yabancı yapsınlar. Bizim güvenimiz gerçekten Bodrum FK olarak kalmadı. Biz kime güveneceğiz? VAR hakemi geldi, kararı verdi. Orta hakem uymadı, bu işten ne anladık? Orta hakemleri de değiştirsinler. Orta hakemler de o zaman yabancı olsun. Canımız gerçekten çok yanıyor. Eğer bir oyunlar oynanıyorsa da kulüp olarak biz bu oyunu bozmasını da biliriz." ifadelerini kullandı.
Talay, bir basın mensubunun "Yabancı orta hakem talebiniz olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Talebimiz muhakkak olacak. Yani görünen köy kılavuz istemez. Bakıyorsunuz şu anda VAR hakeminin yabancı olması neyi değiştirecek ki? Orta hakem eğer o karara uymazsa. Gelip bir de 1,5 dakika boyunca sen neyi inceliyorsun? Neye bakıyorsun? O kadar bariz bir pozisyonda neye istinaden, darbenin şiddetine göre mi vermiyorsun? Darbe var. Bu kadar bariz bir darbe olmasına rağmen siz bunu vermiyorsanız ben buna art niyet ararım."
Yabancı VAR hakemlerinin çözüm olacağına inanmadığını da aktaran Talay, "Şu saatten sonra inanmıyorum. Siz inanıyor musunuz? Yani yabancı VAR geldi, dünyanın en iyi VAR hakemlerini getirdiniz. İngiltere'den, İspanya'dan, Almanya'dan artık nereden gelecekse bilmiyorum. Ama orta hakemlerimiz eğer o karara riayet etmeyeceklerse ve bu kadar bariz bir pozisyonda riayet etmeyeceklerse nasıl bir sonuç çıkacak? O zaman orta hakem değişsin. Yan hakemler de değişsin. Tamamen yabancı hakemlerle oynayalım. Yazık günah gerçekten her şeye yazık. Zamanımıza yazık. Paramıza yazık." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.