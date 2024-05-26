Beşiktaş sezonu mağlup kapattı

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşti.
İlk yarı
4. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Fall'un içeri çevirdiği topu Da Costa ağlara gönderdi: 1-0.
20. dakikada Semih Kılıçsoy rakibinden kaptığı topla ceza sahasına sol çaprazdan girip şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.
35. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun sağdan ortaladığı topu arka direkte Semih Kılıçsoy tamamladı, meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
57. dakikada Semih Kılıçsoy topu savunmanın üzerinden aşırtarak Fahri'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncunun şutunda, kaleci gole izin vermedi.
60. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Aytaç Kara'nın sağdan ortaladığı topu arka direkte Yasin Özcan tamamladı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.
87. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ceza sahası sol çaprazında Cenk Tosun'la paslaşan Semih Kılıçsoy çaprazdan şutunda topu ağlara gönderdi: 2-1.
Kasımpaşa, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Beşiktaş 2023-2024 sezonunu mağlup kapattı
Süper Lig tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş, 2023-2024 sezonunu Kasımpaşa'da mağlubiyetle kapattı.
Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Beşiktaş, bu sonucun ardından sezonun 14. yenilgisini yaşadı. 16 galibiyet, 8 de beraberliği bulunan Beşiktaş 56 puan toplayabildi.
Sezon 6. basamakta tamamlayan siyah-beyazlılar 52 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.
Emrecan Uzunhan sezon sonunda siftah yaptı
Sezon başında bir kavgaya karışarak sakatlanan Emrecan Uzunhan ilk kez sezonun son maçında görev aldı.
58. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un yerine oyuna giren 23 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında kadroda olsa da forma giymedi.
Ghezzal son maçına çıktı
Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımla son maçına çıktı.
Önümüzdeki sezon için boşa çıkacak tecrübeli oyuncu, 79. dakikada Fahri Kerem Ay'ın yerine oyuna girdi. Ghezzal, maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların olduğu tribüne gidip vedalaştı.
2020-2021 sezonunda siyah-beyazlı takıma transfer olan Ghezzal, Beşiktaş'ın kazandığı son şampiyonlukta önemli katkı sağladı.
Siyah-beyazlı ekipte 4 sezon geçiren Ghezzal, toplam 122 maça çıktı ve 17 gol attı.
Semih Kılıçsoy 12. golünü attı
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa karşısında 12. golünü kaydetti.
Kötü geçen sezonda siyah-beyazlıların en önemli kazanımı olarak değerlendirilen genç golcü, ligde 11 gol atarken, 1 gol de UEFA Konferans Ligi elemelerinde attı.
"Daha önceki dönemimizde kırdığımız rekoru, 16 galibiyet ve 56 punla geliştirmek bizim için önemliydi"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, "Beşiktaş'ın Trabzonspor maçında aldığı sonuçla hedefler bitti denilebilir. Ancak ligin son haftasında bir önceki dönemdeki başarımızı galibiyet ve puan olarak yakaladık. Amacımız bunu geliştirmekti. Bu açıdan maç önemliydi. 53 puan ve 15 galibiyetle daha önceki dönemimizde kırdığımız rekoru, 16 galibiyet ve 56 punla geliştirmek bizim için önemliydi. Kasımpaşa, lig tarihinde hiç 5. olmamış bir takım. Bunu başardığımız için mutluyuz." diye konuştu.
Kasımpaşa'nın düşük bütçelerle bu noktaya gelmesinin önemli olduğunu söyleyen Uğurlu, "Tamamen sahaya odaklıyız. Türkiye'nin en genç teknik ekibine sahibiz. Onlar için de mutluyum çünkü onlar da çok istiyorlar. Hedefim gelişmek ve geliştirmek. Buna devam etmek istiyorum. En az bütçelerle Kasımpaşa'nın ligi 5. bitirmesi ciddi başarıdır. Oyuncularımız bunu çok istedi, çok inandı. Her gün daha fazla isteyerek istediğimiz oyunu sahaya yansıtan kahramanlar futbolculardı." değerlendirmesinde bulundu.
"Gençlerimizi kazandığımıza inanıyorum"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, şunları kaydetti:
"Bu maça tam kadroyla çıkabilirdik ama küçük sakatlıkları olanlar vardı. Bu maçta bu kadroyla çıkmamıza rağmen maç içinde biz de net pozisyon kaçırdık. Erken gol gençlerimizi tedirgin etti. Onlar da sonra adapte oldular. Sonlara doğru berabere bitebilirdi. Beşiktaş her maça kazanmak için çıkar ama bir yandan gençlerimizi kazandığımıza inanıyorum."
Siyah-beyazlı takımda kupa finalinde forma giyen 10 oyuncu görev almadı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-2 yenerek 11. kez zafere ulaşan ve gelecek sezon Avrupa'yı garantileyen Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına 10 değişiklik yaparak çıktı.
Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın 11'inden sadece Arthur Masuaku'ya forma veren teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa karşısında müsabakaya Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Demir Ege Tıknaz, Alex Oxlade-Chamberlain, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.
Fahri Kerem ilk kez 11'de
Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Fahri Kerem Ay, A Takım'la ilk kez 11 kişilik kadroda yer aldı.
Corendon Alanyaspor ile oynanan lig maçının uzatma dakikalarında ilk kez siyah-beyazlı takımda görev alan 2005 doğumlu oyuncu, Kasımpaşa maçında orta sahada görev yaptı.
Bu sezon çeşitli karşılaşmalarda forma giyen Mustafa Hekimoğlu da ilk kez 11'de forma giydi.
Taraftarlar yalnız bırakmadı
Beşiktaşlı taraftarlar, sezonun son maçında takımlarını yalnız bırakmadı.
Siyah-beyazlılar, kendilerien ayrılan bölümü doldurarak takımlarını destekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.