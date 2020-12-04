Beşiktaş sahasında kazandı

İstanbul
Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
15. dakikada N'Koudou ceza sahası sol çaprazından Varga'dan sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.
18. dakikada sağ tarafta aut çizgisine yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın şutu üstten dışarı gitti.
44. dakikada N'Koudou'nun pasıyla ceza sahası dışında topa buluşan Montero'nun şutunda top farklı şeklide üstten auta çıktı.
45+2. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan hızla ceza sahasına giren Aboubakar meşin yuvarlağı içeri çevirdi, kaleci Ramazan Köse'den dönen topu Mensah filelerle buluşturdu: 1-0
İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı
49. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu altı pas üzerinde önünde bulan Atiba'nın şutunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.
51. dakikada N'Koudou soldan ceza sahasına girdi. Rakibini çalımlayarak önünü açan siyah-beyazlı oyuncunun çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
52. dakikada sağdan Ghezzal'ın gönderdiği uzun topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önüne düşen topa Mensah gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
58. dakikada Ghezzal'ın pası sonrası ceza sahasına hareketlenerek rakibinden sıyrılan Aboubakar'ın şutunda top kalecide kaldı.
64. dakikada Tırpan'ın uzak mesafeden şutunda direk dibine giden topu kaleci Utku Yuvakuran kornere çeldi.
68. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Sağ tarafta topla buluşan Ghezzal rakibinden sıyrılarak topu içeri ortaladı. Atiba altıpas önünde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
75. dakikada Beşiktaş'ın üçüncü golü geldi. Rosier'in sağdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Aboubakar düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0
88. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda top az farkla auta gitti.
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.
Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı
Ligde oynadığı son 3 maçta Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup edip üç İstanbul takımı karşısında 9 puan toplayarak zirve mücadelesinde iddialı hale gelen siyah-beyazlılar puanını 19'a yükseltti.
Beşiktaş bu maçla birlikte oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 yenilgi almış oldu.
Mensah 9 maç sonra gol attı
İlk yarının uzatma dakikalarında attığı golle Beşiktaş'ı Kasımpaşa karşısında öne geçiren Bernard Mensah 9 hafta sonra golle tanıştı.
Beşiktaş forması altındaki ilk golünü siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk lig maçında Trabzonspor'a karşı kaydeden Mensah, Kasımpaşa karşısında da ikinci golünü kaydetti.
Aboubakar, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.
Siyah-beyazlıların galibiyet serisine başladığı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında da rakip fileleri havalandıran Aboubakar, Kasımpaşa maçında attığı golle üst üste üç hafta gol sevinci yaşadı.
Kamerunlu oyuncu böylelikle 8. maçında 5. gol sevincini yaşadı.
Kasımpaşa'da Hadergjonaj kırmızı kart gördü
Karşılaşmanın 54. dakikasında Florent Hadergjonaj kırmızı kart gördü.
Hadergjonaj, N'Koudou ile girdiği mücadelede rakibine yaptığı müdahalenin ardından hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Kasımpaşa eksik olduğu bölümde siyah-beyazlılardan iki gol yedi.
Beşiktaş ikinci kez gol yemedi
Ligin en çok yiyen takımları arasında yer alan Beşiktaş, bu sezon ikinci kez bir maçta kalesini gole kapattı.
Geride kalan 10 haftada kalesinde 17 gol gören siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçından sonra Kasımpaşa karşısında da gol yemedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.