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Spor, Futbol

Beşiktaş kupa mesaisine çıkıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda yarın Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.

Ercan Doğan   | 16.12.2020
Beşiktaş kupa mesaisine çıkıyor

İstanbul

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda yarın Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Geçen sezonu ilk 3 içinde bitiren Beşiktaş, kupa mücadelesine 5. turda çıkacak.

Kupanın 3. turunda İçel İdmanyurdu'nu evinde 3-1 yenen Tarsus İdman Yurdu, 4. turda ise İstanbulspor'a deplasmanda 1-0 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip penaltı atışları sonucunda belli olacak.

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda son sezonlarda istediğini alamadı. Geçen sezon son 16 turunda kupaya veda eden Beşiktaş, 2018-2019'da cezası nedeniyle organizasyonda yer alamamıştı. 2017-2018 sezonunda yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rövanş maçına çıkmamış ve hükmen yenilerek elenmişti. 2016-2017 sezonunda da Fenerbahçe'ye elenen Beşiktaş, önceki 5 sezonda da başarı elde edemedi.

Kupayı 9 kez kazanan siyah-beyazlı ekip, son olarak 2010-2011 sezonunda bu başarıyı göstermişti.


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