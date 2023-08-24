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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü ve Emre Kocadağ, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübünü ve siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Hilmi Sever  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Beşiktaş Kulübü ve Emre Kocadağ, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Kulübünün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Emre Kocadağ'ın da aynı gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.

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