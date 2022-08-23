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Spor, Futbol

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'dan genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini açıkladı.

Ercan Çakar, Serhat Zafer   | 23.08.2022
Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı

İstanbul/Sivas

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk deneyimini Göztepe formasıyla 2017-2018 sezonunda yaşayan Kerem Atakan Kesgin, 2020-2021'de Sivasspor'a transfer oldu. Sivasspor formasıyla ilk sezonunda 3 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giyen genç futbolcu, geçen sezon ise Süper Lig'de 22 ve kupa ile Avrupa'da birer karşılaşmada görev alıp 3 gol attı.

Kerem, bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 2, Süper Kupa ve Avrupa'da birer maçta oynadı.

Sivasspor Kerem Atakan Kesgin'e hizmetleri için teşekkür etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile anlaşmaya varan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Beşiktaş Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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