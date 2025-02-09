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Spor, Futbol

Beşiktaş, Keny Arroyo'yu kadrosuna kattı

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmesi için İstanbul'a getirdiği 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo'yu renklerine bağladı.

Süha Gür  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Beşiktaş, Keny Arroyo'yu kadrosuna kattı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalamıştır. Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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