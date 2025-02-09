Beşiktaş, Keny Arroyo'yu kadrosuna kattı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalamıştır. Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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