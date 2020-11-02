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Spor, Futbol

Beşiktaş kabustan kurtuldu

Geçen sezon 6 maçta 5 puan toplayarak tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaşayan Beşiktaş, 2020-2021'in ilk 6 maçında 10 puan alarak gelecek haftalar için umutlandı.

Ercan Doğan   | 02.11.2020
Beşiktaş kabustan kurtuldu

İstanbul

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, geçen sezonki kabusu yaşamaktan kurtuldu.

Geçen sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde tarihinin en kötü başlangıcını yapan siyah-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonunda ise Sergen Yalçın ile daha umutlu bir başlangıca imza attı.

Bu sezonun 7. haftasına kadar 6 maç oynayan Beşiktaş; 3 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan toplayarak zirveye daha yakın bir konumda kaldı.

Geçen sezon kabus gibi başlamıştı

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon lige kabus gibi bir başlangıç yapmıştı.

2019-2020 sezonun ilk 6 hafta maçında sadece bir kez kazanabilen Beşiktaş, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan toplayabilmişti. Siyah-beyazlı ekip, yaşadığı puan kayıplarıyla 6 maç sonunda 16. sırada yer alabilmişti.

En büyük sıkıntı savunma 

Beşiktaş, bu sezon en büyük sıkıntıyı savunmada yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'deki 6 maçta kalesinde 9 gol gördü.

Beşiktaş, buna rağmen geçen sezona göre daha iyi bir savunma başlangıcı da yaptı. 2020-2021'in ilk 6 maçında yediği 9 golle 1,5 ortalama yakalayan siyah-beyazlılar, 2019-2020'de aynı periyotta 12 golle 2 ortalamaya engel olamamıştı. 

Zorlu bir periyot başlıyor

Beşiktaş'ı gelecek 5 haftada zorlu maçlar bekliyor.

Ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlı ekip, bir sonraki hafta geçen sezonun şampiyonu olan ve son haftalarda büyük çıkış yakalayan Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Medipol Başakşehir maçının ardından derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, 11. haftada bu sezonun formda ekiplerinden Kasımpaşa ile evinde karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, 12. haftada ise son dönemlerin başarılı ekibi Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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