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Spor, Futbol

Beşiktaş ile Altınordu berabere kaldı

Beşiktaş, devre arası kampındaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.

Süleyman Elçin   | 10.01.2020
Beşiktaş ile Altınordu berabere kaldı Fotoğraf: Süleyman Elçin / AA

Antalya

Ligde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı takım, özel müsabakada Altınordu ile karşı karşıya geldi. 

Gloria Sports Arena'nın ev sahipliği yaptığı müsabakaya Beşiktaş Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Hutchinson, Lens,Oğuzhan Özyakup, Diaby, N'Koudou ve Burak Yılmaz ilk 11'i ile çıktı.

Beşiktaş'ın gollerini 9. dakikada Lens, 35. dakikada Burak Yılmaz atarken, Altınordu'nun gollerini ise 12. dakikada Karius (kendi kalesine) ve 24. dakikada Atakan Üner kaydetti.

Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi. Taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu Çebi, futbolseverlerle fotoğraf çektirdi.

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