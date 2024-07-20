Dolar
33.04
Euro
35.94
Altın
2,400.55
ETH/USDT
3,528.00
BTC/USDT
67,287.00
BIST 100
11,156.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş hazırlık maçında farklı kazandı

Beşiktaş, Slovenya kampının son gününde Avusturya ekibi Grazer AK ile oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Beşiktaş hazırlık maçında farklı kazandı Fotoğraf: Cemal Yurttaş / AA

Graz

Beşiktaş, Sportplatz Lannach'ta oynanan karşılaşmada Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ilk 11 ile sahaya çıktı.

Yeni transferlerden Ciro Immobile ise yedek kulübesinde yer aldı.

3. dakikada Grazer AK 1-0 öne geçti. Solda Svensson'dan sıyrılan Rosenberger'in ortasına arka direkte iyi yükselen Lang, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 0-1.

10. dakikada siyah-beyazlı ekip beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Rashica'nın ortası sonrasında Semih Kılıçsoy arka direkte röveşatayla topa vurdu, kale önüne düşen meşin yuvarlağı Mustafa Erhan Hekimoğlu ağlarla buluşturdu: 1-1.

13. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rafa Silva'nın savunmanın arasına attığı pasta ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Erhan Hekimoğlu, düzgün bir şutla topu filelere gönderdi: 2-1.

20. dakikada siyah-beyazlılar skoru 3-1 yaptı. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun pasıyla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Rashica'nın şutunda Beşiktaş golü buldu: 3-1.

26. dakikada Masuaku'nun soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rafa Silva, ayağının dışıyla şık bir vuruş yaparak golünü attı: 4-1.

İkinci yarıya Beşiktaş; Ersin Destanoğlu-Göktuğ Baytekin ve Semih Kılıçsoy-Ernest Muçi değişiklikleriyle başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ilerleyen dakikalarda Mustafa Erhan Hekimoğlu-Ciro Immobile, Masuaku-Emrecan Terzi, Colley-Necip Uysal, Rafa Silva-Salih Uçan, Paulista-Tayyip Talha Sanuç, Svensson-Onur Bulut, Gedson Fernandes-Demir Ege Tıknaz, Musrati-Onana, Rashica-Ajdin Hasic değişiklikleri yaptı.

51. dakikada Masuaku'nun sol taraftan yerden sert ortasında Rashica, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 5-1.

Beşiktaş, karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip Slovenya kampını bu maçla birlikte tamamladı.

Kampta 3 hazırlık maçı yapmayı planlayan siyah-beyazlıların Dinamo Zagreb ile oynayacağı karşılaşma yoğun yağış sebebiyle iptal edildi. İkinci maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilen Beşiktaş, Grazer AK'yi 5-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekibin İstanbul'da Ümraniyespor'la oynadığı ilk hazırlık maçı ise golsüz sona ermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Barış Harekatı Ada’nın tamamına barış getirmiştir
TSK, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel KKTC'de geçit töreni düzenledi
Antalya'da tekne kazasında hayatını kaybeden ATSO Başkanı Bahar'ın cenazesi defnedildi
THY: Tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür
Bakanlardan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü mesajları

Benzer haberler

Beşiktaş hazırlık maçında farklı kazandı

Beşiktaş hazırlık maçında farklı kazandı

Mert Müldür'ün golü EURO 2024'ün "en güzel golü" seçildi

Ankaragücü'nde oyun sistemine "taraftar" etkisi

FIFA ve UEFA başkanları, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

FIFA ve UEFA başkanları, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti
FIFA, Filistin'in İsrail'i uluslararası futboldan men etme önerisine ilişkin kararını erteledi

FIFA, Filistin'in İsrail'i uluslararası futboldan men etme önerisine ilişkin kararını erteledi
Trabzonspor, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile yollarını ayırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet