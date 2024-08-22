Beşiktaş, gol düellosunda tur şansını İstanbul'a bıraktı

İstanbul
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsviçre temsilcisi Lugano'yu karşı karşıya getiren play-off turu ilk maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
17. dakikada Lugano gole yaklaştı. Sağdan gelen ortada Aliseda arka direkte topa vurdu. Kaleci Mert Günok'u geçen meşin yuvarlağın kaleye girmesine Paulista izin vermedi.
21. dakikada Steffen'in ceza sahası önünden savunmanın arasından attığı topla buluşan Vladi'nin şutunda, kaleci Mert Günok topun sahibi oldu.
Aynı dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Paulista'nın savunmadan gönderdiği uzun topla ceza sahasının sol çaprazında buluşan Gedson Fernandes, ceza sahasına girerek çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
34. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mahmoud'un ceza sahası sağ çaprazına attığı topu Zanotti tek pasta ön direğe gönderdi. Altıpasın sağ çaprazına koşu yapan Bislimi, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
52. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Al Musrati ceza yayı önündeki Rafa Silva'ya pasını verdi, Portekizli oyuncu, şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına gönderdi. Altıpasın sağ çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes, düzgün bir şutla pozisyonu gole çevirdi: 1-2.
55. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Masuaku'nun soldan kullandığı köşe atışında Al Musrati kafayla topu ağlara gönderdi: 1-3.
57. dakikada Lugano'nun golü geldi. Aliseda'nın ceza yayı üzerinden pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Steffen'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.
64. dakikada Lugano beraberliği yakaladı. Zanotti'nin sağ taraftan içeri çevirdiği topu Paulista ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 3-3.
65. dakikada sağdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes aut çizgisi üzerinden topu içeri çevirdi. Kaleci Saipi, Rafa Silva'nın altıpas önünden şutunda topu ayaklarıyla çeldi.
77. dakikada Rafa Silva'nın serbest atıştan ceza sahasına gönderdiği ve savunmadan seken topa Onana kafayla vurdu. Kaleci son anda topu tokatlayarak gole izin vermedi.
Karşılaşma, 3-3 berabere sona erdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: 3-1'den sonra daha agresif oynamamız gerekiyordu
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı teknik adam, "Deplasmandaki beraberliği iyi olarak düşünüyorum. İkinci maçı evimizde oynayacağız. Zor bir maç oldu. İlk golü attık, rakip 1-1 yaptı. 3-1'den sonra daha agresif oynamamız gerekiyordu. Rakibe 2 gol hediye ettik diyebilirim. Savunmayı daha iyi yapmamız gerekirdi. İstanbul'a iyi bir skorla gittiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta daha iyi olmalıyız. Bu zeminde istediğimiz oyunu oynayamadık. Oynaması zor bir zemindi. Oyuncularıma kolay oynamamız gerektiğini söyledim. Her iki yarıda da top kayıpları yaptık. Bu maçtan alacağımız pozitif şeyler var. Bu maçı analiz edip evimizdeki maça iyi başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Lugano'nun saygıyı hak eden bir takım olduğunu aktaran Hollandalı teknik adam, şunları kaydetti:
"Rakibi iyi analiz ettik. Çok fazla maçını izledik. İyi bir takım. Oynadıkları her takıma zorluk çıkardılar. Fenerbahçe'ye karşı 1 gol farkla kaybettiler. Maçta da gördük. Bu zeminde oynamak kolay olmuyor. Deplasmanda 3 gol attık ama yediğimiz son 2 gol çok basit oldu. Evimizde durum farklı olacak. Haftaya lige kalma aşamasında taraftarlarımız da bize yardımcı olacaktır."
Maçta 2 gol atan Gedson Fernandes'e de değinen Van Bronckhorst, "Bu maça bakarak orta sahada 3 oyuncu bulundurmak istedim. Orta sahayı kontrol etme detayı önemliydi. Rakip orta sahada fazla oyuncu bulunduruyordu. Daha iyi olabilirdi. Gedson hücumda enerjik oynadı. Bu koşuları yapmasını hep istedim. 2 gol attı ama 3 gol de atabilirdi. Çalışkanlığımız iyiydi." şeklinde görüş belirtti.
Zeminle ilgili de konuşan siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Sentetik zeminde oynama konusunu anlayabiliyorum, belki maliyet ve hava şartlarından dolayı tercih ediliyor. Ben çimi tercih ederim. Bu şartlara uyum sağlamamız gerekiyordu. Skoru bu anlamda iyi buluyorum. Daha iyi de daha kötü de olabilirdi. Evimizde çim zeminde oynayacağız. Türkiye'de sentetik zemin yok. Rakibin burada oynama kararına saygı duyuyorum." diye konuştu.
Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti: Avrupa'da tecrübe kazanıyoruz ve korkusuz oynuyoruz
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Croci-Torti, "Sahaya kazanmak için çıktık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, iyi oynadılar. Rakibin çok kaliteli futbolcuları var. Şanssız goller yedik. Takımım çok karakterli, geriye düşünce geri dönmeyi bildik. Avrupa'da tecrübe kazanıyoruz ve korkusuz oynuyoruz. Fenerbahçe'ye karşı da öyleydi. İçeride oynamamıza rağmen Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3 gol yedik. Bundan ders çıkarmamız lazım. Beşiktaş, İstanbul'da yenmek zorunda. Bu da onları baskı altına sokuyor. 3-3 İstanbul'a avantajlı gitmemizi sağlayan iyi bir skor." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın önemli oyunculara sahip olduğunu aktaran Croci-Torti, "Gedson Fernandes ve Rafa Silva gibi oyuncularla oynadılar. Mourinho, Gedson'u Tottenham'a istemişti. Biz çok organizeydik, çok iyi oynadık. Oyuncularımdan memnunum ama tek beğenmediğim konu duran toptan gol yememiz. Çoğu zaman ligde de kötü zamanlarda gol yiyoruz. Maçlarda daha konsantre olmamız lazım. Top bizdeyken iyi oynuyoruz ama kötü zamanlarda gol yiyoruz." şeklinde konuştu.
Croci-Torti, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda elendikleri Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı kıyaslayarak, "Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha hızlı futbol oynuyor. Topu kapınca direkt ileri oynuyorlar. Fenerbahçe ise daha yavaş ve ayağa oynuyor. Topu aldıklarında Dzeko'yu arıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes: Kendi sahamızda taraftarlarımızın desteğiyle turu geçeceğimize inanıyorum
Karşılaşmada attığı 2 golün ardından maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Portekizli futbolcu, "Aslında bu maçta iyi oynadık ama istediğimiz sonucu alamadık. Kazanmak için her şeyi yaptık. Haftaya ikinci maçta tur için elimizden geleni yapacağız. Hocayla özel bir şey konuşmadık. Hepimiz rolümüzü biliyoruz. Ne yapacağımı biliyordum. İki gol için mutluyum ama takımın gösterdiği reaksiyon ve oyun daha önemli. İkinci maçta her şeyi yapacağız. Taraftarlarımız bu atmosferi bize her maç yaşatıyor. Biz de maçın önemini biliyoruz. Kendi sahamızda taraftarlarımızın desteğiyle turu geçeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.