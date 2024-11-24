Dolar
34.59
Euro
36.06
Altın
2,714.46
ETH/USDT
3,327.00
BTC/USDT
96,400.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ve açıklamalarda bulundu. -VTR
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş galibiyeti unuttu

Galatasaray maçıyla başlayan kötü gidişi engelleyemeyen Beşiktaş, Göztepe karşısında 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybetti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Beşiktaş galibiyeti unuttu Beşiktaş - Göztepe

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, kötü gidişini 4-2 mağlup olduğu İzmir temsilcisi karşısında da sürdürdü.

Semih Kılıçsoy'un şık golünün ardından Bokele'nin kendi kalesine attığı golle 10. dakikada 2-0 öne geçen Beşiktaş, 12 ve 32. dakikalarda Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşlarında Bokele ve Taha Altıkardeş'in gollerine engel olamayınca devre 2-2 eşitlikle sona erdi.

Uzun süre beraberlikle devam eden müsabakanın 82. dakikasında sahneye çıkan Fofana takımının galibiyet golünü atarak sarı-kırmızılıları 2-0 mağlubiyetten 3-2 üstünlüğe taşıdı. Maçın skorunu tayin eden golü ise uzatma dakikalarında Tijanic kaydetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst takımına kulübeden sadece 2 oyuncuyla destek vermeye çalıştı.

Hollandalı teknik adam, 59. dakikada Emirhan Topçu-Ciro Immobile ve Al Musrati-Cher Ndour değişikliği yaptı.

Kötü gidiş devam ediyor

Beşiktaş'ta Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan kötü gidişat Göztepe maçıyla devam etti.

Kasımpaşa yenilgisinin sonrasında RAMS Başakşehir'le de berabere kalan siyah-beyazlılar, Göztepe'ye de 3-2 yenilerek yaklaşık 1 aylık süreçte ligde galibiyete hasret kaldı ve bu süre içinde 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Bu süreçte 11 puan kaybeden siyah-beyazlılar, ilk sıradaki Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kaldı.

Immobile 22 gün sonra döndü

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, 22 gün sonra formasına kavuştu.

2 Kasım Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan Immobile, bu süreçte RAMS Başakşehir ve Malmö maçlarında forma giyemedi.

Tecrübeli golcü, Göztepe maçında 59. dakikada Emirhan Topçu'nun yerine oyuna girerek forvet hattında Semih Kılıçsoy'la birlikte görev aldı.

Mourinho maçı izledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasını takip etti.

Mourinho, 15. haftada siyah-beyazlı takıma konuk olacak Fenerbahçe'nin oynayacağı derbi öncesinde Beşiktaş'la ilgili analizler yapmak için locadan karşılaşmayı izledi.

Svensson sınıra geldi

Beşiktaş'ta Jonas Svensson sarı kart ceza sınırına geldi.

Ligin geri kalan bölümünde Konyaspor ve Başakşehir maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Göztepe maçında üçüncü sarı kartını gördü.

Svensson gelecek hafta Hatayspor maçında sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Masuaku ıslıklandı

Beşiktaşlı taraftarlar üçüncü golün ardından Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi.

Fofana'nın kaydettiği golde rakibini engelleyemen siyah-beyazlı oyuncunun topla her buluşmasında Beşiktaşlı taraftarlar Masuaku'yu ıslıkladı.

Maçın sona ermesinin ardından Beşiktaşlı oyuncular taraftarlarından özür dilemek için tribünlere giderken, Masuaku doğrudan soyunma odasına gitti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin paylaşım
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı
RTÜK Başkanı Şahin'den milli ve manevi değerleri tahrip eden yayınlara karşı uyarı
Ahlat'ta, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 80. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi
Hatay'da şiddetli rüzgar bir sitedeki binaların çatılarını uçurdu

Benzer haberler

Beşiktaş galibiyeti unuttu

Beşiktaş galibiyeti unuttu

Beşiktaş evinde Göztepe'ye yenildi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan istifa haberlerine yalanlama

Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'nun dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildi

Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'nun dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildi
Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa berabere kaldı

Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa berabere kaldı
Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet