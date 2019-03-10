Beşiktaş galibiyete son dakika golüyle uzandı

İstanbul
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u ağırladı.
Maçın 14. dakikasında Beşiktaş'ın golü geldi. Burak Yılmaz'ın savunmanın arasına attığı topla buluşarak ceza sahasına giren Ljajic şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
20. dakikada Atiker Konyaspor beraberlik golünü attı. Milosevic orta sahada Burak Yılmaz'dan kaptığı topu savunmanın arkasına gönderdi, Ömer Ali Şahiner sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
24. dakikada Ljajic'in kafayla indirdiği topla buluşan Lens ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesine rağmen direkten dönen meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.
34. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Burak Yılmaz ceza sahası dışında kendisine yapılan faul sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti, siyah-beyazlı oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
36. dakikada ceza sahası içindeki Ljajic sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
40. dakikada Quaresma ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, Serkan Kırıntılı'nın kontrol etmekte zorluk çektiği top kornere gitti.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı
53. dakikada Lens rakibinden sıyrılarak soldan ceza sahasına girip şutunu çekti, Serkan Kırıntılı topun kaleye gitmesine izin vermedi.
58. dakikada orta alanda kaptığı topla ceza sahasına giren Adriano müsait pozisyondaki Burak Yılmaz'a pas vermek yerine altıpasın sol çaprazından şutunu çekti, Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti.
61. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top direkten döndü.
66. dakikada Jevtovic'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
72. dakikada Lens'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Quaresma'nın şutunda, Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.
75. dakikada Atiker Konyaspor skoru 2-2 yaptı. Orta sahadan gönderilen uzun topu alarak soldan ceza sahasına giren Fofana meşin yuvarlağı Karius'un üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 2-2.
82. dakikada Kagawa'nın soldan ortaladığı meşin yuvarlağa arka direkte Quaresma gelişine vurdu, top auta gitti.
90+3. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Adriano'nun kaptığı topla soldan ceza sahasına giren Kagawa dar açısına rağmen düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.
Beşiktaş karşılaşmayı 3-2 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.