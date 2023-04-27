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Spor, Futbol

Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.

Emre Doğan  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

29 Nisan Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: Cihan Aydın

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

30 Nisan Pazar:

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Ali Şansalan

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan

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