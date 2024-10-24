Beşiktaş, Fransa'da 3 puanı tek golle aldı

Lyon
Groupama Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü, 71. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.
Bu sonuçla Beşiktaş, organizasyonun lig etabındaki ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, ilk 2 haftada Ajax ile Eintracht Frankfurt'a mağlup olmuştu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Olimpik Lyon ise ilk yenilgisini yaşadı ve 6 puanda kaldı.
İlk yarı
Maçın 7. dakikasında Olimpik Lyon gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Benrahma'nın ortasında, Nuamah'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.
16. dakikada Tagliafico'nun pasında topla buluşan Benrahma'nın ceza sahası içinde ayak içi yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farka auta çıktı.
24. dakikada Olimpik Lyon'un kaydettiği gol, VAR hakemlerinin incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi. Sağ kanatta topla buluşan Cherki, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına iyi koşu yapan Tolisso'yu gördü. Bu oyuncu meşin yuvarlağı altıpasın içindeki Lacazette ile buluşturdu. Lacazette'nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Maçın hakemi Harm Osmers, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine Tolisso'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
27. dakikada ev sahibi takımın kazandığı penaltı, VAR hakemlerinin uyarısının ardından serbest vuruş olarak değiştirildi. Ceza yayına girerken Emirhan Topçu'nun müdahalesiyle Lacazette'in yerde kalması üzerine müsabakanın Alman hakemi Harm Osmers, penaltı kararı verdi. Osmers, VAR hakemlerinin pozisyonun ceza sahası dışında olduğu uyarısı üzerine kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı
56. dakikada Nuamah'ın pasında topla buluşan Benrahma'nın ceza yayının solundan bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
67. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Rafa Silva'nın pasında Immobile'nin ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Perri'nin müdahalesinin ardından direğe çarparak oyun alanına döndü. Ardından Rafa Silva'nın boş kaleye tamamlamak istediği top auta çıktı.
71. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Rafa Silva'nın orta saha çizgisinden ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Gedson Fernandes'in ceza sahasına girdikten sonra yerden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
90+4. dakikada Zaha'nın ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı vuruşta Uduokhai, kale çizgisi üzerinde topa müdahale ederek kalecili geçen meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.
Beşiktaş, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Kalesini gole kapadığı 6 maçı da kazandı
Beşiktaş, bu sezon kalesini gole kapağı 6 müsabakadan da galip ayrıldı.
Siyah-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 4, TFF Süper Kupa ile Avrupa Ligi'nde oynadığı birer maçta rakip takımların gol atmasına izin vermedi. Beşiktaş, söz konusu 6 karşılaşmayı da kazanmayı başardı.
Gedson Fernandes, 7. kez gol sevinci yaşadı
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, bu sezon 7. golünü kaydetti.
Olimpik Lyon karşısında galibiyeti getiren gole imza atan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 7. kez fileleri havalandırdı.
Süper Lig'de 3 gol atan Gedson Fernandes, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3'ü elemelerde olmak üzere 4 kez skor tabelasını değiştirdi.
Lyon'un 5 maçlık galibiyet serisi son buldu
Beşiktaş, Olimpik Lyon'un 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Tüm kulvarlarda oynadığı son 5 mücadeleyi kazanan Fransa ekibi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyetini Beşiktaş karşısında yaşadı.
Olimpik Lyon'un golü, VAR'a takıldı
Karşılaşmanın 24. dakikasında Olimpik Lyon'un kaydettiği gol, VAR hakemlerinin incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Sağ kanatta topla buluşan Cherki, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına koşu yapan Tolisso'yu gördü. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı altıpasın içindeki Lacazette ile buluşturdu. Lacazette'nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Maçın hakemi Harm Osmers, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine Tolisso'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
Lyon'un kazandığı penaltı, serbest vuruş olarak değişti
Maçın 27. dakikasında Olimpik Lyon'un kazandığı penaltı, VAR hakemlerinin uyarısının ardından serbest vuruş olarak değiştirildi.
Ceza yayına girerken Emirhan Topçu'nun müdahalesiyle Lacazette'nin yerde kalması üzerine müsabakanın Alman hakemi Harm Osmers, penaltı kararı verdi. Osmers, VAR hakemlerinin pozisyonun ceza sahası dışında olduğu uyarısı üzerine kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Olimpik Lyon daha fazlasını hak etti ama sonuç bizim lehimize oldu
Hollandalı teknik adam, Groupama Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Van Bronckhorst, "Olimpik Lyon'un hücumdaki kalitesini gördük. Bazen şansa da ihtiyacınız olur. Şans zaman zaman yanımızdaydı. İkinci yarıda geçişleri daha iyi yaptık. İkinci yarıda topun bizde olduğu zamanlarda oyunu daha iyi kontrol ettik. Sabırlı olduk. 1-0 öne geçtikten sonra ikinci gol fırsatını da yakaladık. Olimpik Lyon daha fazlasını hak etti ama sonuç bizim lehimize oldu. İki mağlubiyetten sonra bu galibiyet bizim için çok iyi oldu. Kalan maçlarda en fazla puanı alıp sonraki turlara adımızı yazdırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynayan Ersin Destanoğlu'nun performansıyla ilgili de konuşan Hollandalı çalıştırıcı, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Kolay değil. Onun adına çok mutluyum. Sakatlığının ardından dün oynayacağı hissiyatı oluşmuştu. Salı günü antrenmandan sonra vücudu olumsuz reaksiyon göstermedi. Ancak bugünü bekledik. Kendisini daha iyi hissetti. Biz de oynatmakta şüphe duymadık. Ersin'in yaptığı ilk kurtarış hem onun hem de bizim için önemliydi. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Ersin, çok iyi bir kaleci. Aldığımız galibiyette Ersin'in kurtarışları önemli rol oynadı."
Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage: Üzgünüz. Birçok fırsatı değerlendiremedik
Groupama Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sage, "Birçok fırsatı kaçırdık. Bu maçı kazanabilirdik. İlk yarıda elimize çok güzel fırsatlar geçti ancak değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın ikinci yarıda hızlı hücumlarını iyi yönetemediklerini aktaran Fransız çalıştırıcı, "İkinci yarıda da ani ataklar geliştirdik ancak golü bulamadık. Üzgünüz. Birçok fırsatı değerlendiremedik." şeklinde görüş belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.