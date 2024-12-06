Dolar
34.80
Euro
36.84
Altın
2,640.91
ETH/USDT
3,870.60
BTC/USDT
98,055.00
BIST 100
10,074.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 360. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın yapacakları maçla 360. kez karşı karşıya gelecek.

Emre Doğan  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 360. randevu

İstanbul

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 359 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 457 gol kaydetti.

Lig maçlarında Fenerbahçe 49-42 üstün

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 137. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 136 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 158 kez ağları sarstı, Beşiktaş ise 157 gol attı.

Son 12 derbinin 6'sında kazanan çıkmadı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 12 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.

2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 12 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Fenerbahçe, geçen sezon oynanan 2 karşılaşmada da Beşiktaş'ı mağlup etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 galip gelmeyi başardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adnan Oktar suç örgütünün "güncel yapılanması" davasında mütalaa
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Doç. Dr. Çelik, Güney Kore'deki gelişmeleri değerlendirdi
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Lütem: Lübnan halkının yanında durmaya devam edeceğiz
Musul Valisi ed-Dehil: Musul'un kalkınmasında Türkiye'nin daha çok rolü olsun istiyoruz
Narin Güran cinayeti davasında, 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi

Benzer haberler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Galatasaray camiası son günlerde kenetlenmeyi gösterdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Galatasaray camiası son günlerde kenetlenmeyi gösterdi

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 360. randevu

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine zorlu bir süreçte çıkıyor

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine zorlu bir süreçte çıkıyor
Mourinho'nun şampiyonluk şifresi camianın birlikteliği

Mourinho'nun şampiyonluk şifresi camianın birlikteliği
Derbide gözler golcülerde olacak

Derbide gözler golcülerde olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet