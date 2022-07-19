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Spor, Futbol

Beşiktaş Emrecan Uzunhan transferini açıkladı

Beşiktaş, İstanbulspor'dan 21 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı.

Emre Doğan   | 19.07.2022
Beşiktaş Emrecan Uzunhan transferini açıkladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübüne 2 milyon avro+KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan açıklaması

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "6 sezon altyapımızda, 2 sezon A takımımızda forma giyen ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Emrecan Uzunhan, Beşiktaş'a transfer olmuştur. Emrecan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emrecan Uzunhan." ifadeleri kullanıldı.

Emrecan Uzunhan, geçen sezon İstanbulspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta bir gol kaydetti.

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