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Spor, Futbol

Beşiktaş doludizgin

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Hüseyin Eroğul   | 13.04.2019
Beşiktaş doludizgin

İstanbul

Beşiktaş-Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Ligi'nde Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park’ta karşılaştı. Beşiktaş’ın golünü atan Atiba Hutchinson (13), sevinç yaşadı. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. 

Rakibinin karşısında ilk yarıda zorlanan siyah-beyazlı ekip, 35. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düştü. 42. dakikada Atiba Hutchinson'un golüyle ilk yarıyı 1-1 berabere tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıya iyi başladı ve 52. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 2-1 üstünlük yakaladı. Zaman zaman önemli pozisyonlardan yararlanamayan siyah-beyazlı ekip, uzatma dakikalarında kalesinde büyük bir tehlikeyi savuşturdu ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Ligde 15. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 53'e çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, lider Medipol Başakşehir ile puan farkını da 8'e düşürdü. 

Son 4 maçını kazandı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir galibiyetiyle üst üste dördüncü kez sahadan kazanarak ayrıldı.

Atiker Konyaspor'u 3-2 yenerek seriye başlayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra sırasıyla Göztepe'yi 1-0, Çaykur Rizespor'u 7-2 ve Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Bu dört maçta 13 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu sezon ligde ilk kez üst üste 4 maç kazanmayı başardı.

Vodafone Park'ta da seri sürdü

Bu sezon zaman zaman Vodafone Park'ta zorlanan Beşiktaş, evindeki son 3 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, bu periyotta Atiker Konyaspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Burak Yılmaz gol serisini sürdürdü

Ligde geride kalan Atiker Konyaspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında fileleri havalandıran Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir maçını da boş geçmedi.

Takımını 52. dakikada 2-1 öne geçiren Burak, Vodafone Park'ta ise üst üste 5. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmada sarı kart gören Caner Erkin, cezalı duruma düştü.

Caner Erkin, cezası nedeniyle 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.


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