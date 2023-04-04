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Spor, Futbol

Beşiktaş, derbinin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu

Beşiktaş Kulübü, 4-2 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları ile derbiye hakem Halil Umut Meler'in atanmasının gerçek sebebinin açıklanması talepleriyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) resmi başvuruda bulundu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Beşiktaş, derbinin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu

İstanbul

Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı resmi başvuru yazısı, kulübün internet sitesinden paylaşıldı. Resmi başvuruda, "Hakem Halil Umut Meler'in maç içerisinde vermiş olduğu yanlış belki de kasıtlı kararlar, kamuoyunda Beşiktaş'ı lig yarışının dışında bırakma operasyonu olarak algılanmaktadır. Özellikle aleyhimize verilen ilk penaltı kararının izahı mümkün değildir. Bu noktada üzerine bir kez daha basarak belirtmek isteriz ki; başkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi hakem camiasında beyaz bir sayfa açılmadan problemlerin çözülmeyeceği, kaotik ortamın düzelmeyeceği artık aşikardır." ifadeleri kullanıldı.

Ligden çekilen Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK karşılaşmaları ile ilgili taleplerinin TFF üzerinde rahatsızlık oluşturduğuna yer verilen başvuruda, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Deprem felaketi nedeniyle iki güzide kulübümüzün ligden çekilmesi sonrası bu takımlarımızın oynadıkları tüm maçların yok hükmünde sayılması gerektiği yönündeki görüşümüzün de Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde rahatsızlık oluşturduğunu düşünmekteyiz. Camiamızda da bu yöndeki isteğimiz nedeniyle TFF ve bazı hakemler tarafından takımımızın önünün kesilmeye çalışıldığı düşüncesi oluşmuştur. Kamuoyunda oluşan bu görüşlerin bertaraf edilmesi adına Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının ivedilikle açıklanmasını bekliyoruz. Bu talebimiz yine kabul görmeyecek ise de her iki kulüpten birer yetkilinin bulunacağı ortamda VAR konuşmalarının dinlenmesinde kamu yararı ve gereklilik görmekteyiz. Kaldı ki bu tek taraflı bir istek değil, rakibimiz Fenerbahçe nezdinde de kabul görmüş bir taleptir. Yeri gelmişken belirtmek isteriz ki; yapay zeka ile atanan hakemler bu maçımızda hangi gerekçeyle manuel olarak atanmıştır? Bunun gerçek sebebi nedir? MHK ne amaçla böyle bir talepte bulunmuştur? Tartışmaların sonlandırılması adına bu konunun da kamuoyuna izah edilmesini zaruret olarak görmekteyiz."

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