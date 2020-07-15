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Spor, Futbol

Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 15.07.2020
Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti. 

İstasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve top kapma çalışan siyah-beyazlı ekip, dar alanda oyun oynadı ve minik kale maç yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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