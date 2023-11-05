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İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaşı konuk eden Bitexen Antalyaspor, rakibini 3-2 yendi. Maçın ardından Beşiktaş Antrenörü Hari Vukas ve Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu -VTR-
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Spor, Futbol

Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

Oktay Özden  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenildi Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

11. dakikada Tayfur Bingöl'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kontrol etti.

30. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kornere çeldi.

34. dakikada Beşiktaş'ın sol köşeden kazandığı kornerle ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün kafayla şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Topun oyun alanına dönmesiyle Salih Uçan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun, kaleci Leite'nin sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.

46. dakikada Bitexen Antalyaspor skora eşitlik getirdi. Jehezkel'in sol kanattan pasında topla buluşturduğu Saric, ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından filelerle buluştu: 1-1.

50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin yarı sahadan uzun pasında sol kanatta topla buluşturduğu Jehezkel, ceza sahası dışına çıkan kaleci Ersin Destanoğlu'nu çalımlayıp, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.

57. dakikada Bitexen Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bünyamin Balcı, sol kanattan ceza sahası sağ çaprazdaki Jehezkel'e pas verdi. Beşiktaş savunmasını geçen Jehezkel, ceza alanı orta kısmına ilerleyip yaptığı şık vuruşla takımının üçüncü, kendisinin mücadeledeki ikinci golünü kaydetti: 3-1.

64. dakikada Rashica'nın sol kanattan kullandığı kornerle ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Zaynutdinov'un kafa şutunda, kaleci Leite topu iki hamlede kontrol etti.

68. dakikada Safuri'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

79. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rebic'in sol çaprazdan pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka, bekletmeden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan ağlarla buluşturdu: 3-2.

Karşılaşmayı, Bitexen Antalyaspor 3-2 kazandı.

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