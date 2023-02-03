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Spor, Futbol

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 03.02.2023
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak

İstanbul

Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 6 haftalık yenilmezlik serisini Sivas'ta da sürdürmenin peşinde.

Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor.

Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 21 puanlı Sivasspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.

Gedson Fernandes cezalı

Karagümrük maçının ardından gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Gedson Fernandes yarın oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Ayrıca, hazırlık süreçleri devam eden Rachid Ghezzal ve Josef de Souza'nın forma giymesi beklenmiyor. Corendon Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından Karagümrük karşısında oynamayan Salih Uçan'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın hafta içinde kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçına Sivas'ta çıkması bekleniyor.

2 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Sivasspor karşılaşması öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun ve Arthur Masuaku yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

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