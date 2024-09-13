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Spor, Futbol

Beşiktaş, Daniel Amartey'in sözleşmesini feshetti

Beşiktaş Kulübü, Ganalı futbolcu Daniel Amartey ile yollarını ayırdı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Beşiktaş, Daniel Amartey'in sözleşmesini feshetti

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daniel Amartey ile yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir." denildi.

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