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Bodo-Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Aspmyra Stadı'nda Beşiktaş ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor
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Spor, Futbol

Beşiktaş, Bodo/Glimt'e deplasmanda mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Beşiktaş, Bodo/Glimt'e deplasmanda mağlup oldu

Nordland

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi.

İlk yarı

11. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahasına şişirdiği topa Emirhan Topçu kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

17. dakikada Onur Bulut ceza sahası dışının sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

21. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Zaynutdinov'un soldan ortasında, arka direkte Gedson Fernandes'in kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

26. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahadan kaptığı topla hızla ilerleyerek sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın kalecinin üzerinden aşırttığı top, son anda savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

37. dakikada ev sahibi ekip skoru 1-1 yaptı. Ersin Destanoğlu'nun oyun başlatırken attığı topu kapan Bjorkan'ın soldan ceza sahasına girerek içeri çevirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Zinckernagel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

44. dakikada Bodo/Glimt 2-1 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında seken topu arka direkte Bjortuft tamamladı.

Norveç, ekibi maçın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarı

66. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zinckernagel'in şutunda, top üstten dışarı gitti.

76. dakikada Onur Bulut'un pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

85. dakikada Maatta'nın pasıyla altıpasın sol çaprazında topu önünde bulan Saltnes'in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

89. dakikada Salih Uçan'ın ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Bodo/Glimt, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisine göre kadroda 5 değişiklik yaptı

Kaleyi Mert Günok yerine Ersin Destanoğlu'nu emanet eden Topraktepe, sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yenine Bahtiyor Zaynutdinov'a forma verdi.

Özel sebepler nedeniyle Norveç'e getirilmeyen Milot Rashica'nın yokluğunda Onur Bulut'a şans veren siyah-beyazlı çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Ciro Immobile'nin yerine de Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi. Topraktepe, orta sahada yedeğe çektiği Salih Uçan'ın yerine ise Cher Ndour'a şans tanıdı.

Beşiktaş müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Bahtiyor Zaynutdinov, Al Musrati, Cher Ndour, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy 11'yle çıktı.

Yedek kulübesi 6 genç futbolcu

Norveç deplasmanına sakat ve cezalı oyuncularından yoksun gelen Beşiktaş'ın yedek kulübesinde çok sayıda genç futbolcu yer aldı.

Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Mert Günok, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Jean Onana gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap gibi altyapı çıkışlı oyuncular görev bekledi.

Zaynutdinov, bu sezon ilk kez ilk 11'de

Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bahtiyor Zaynutdinov, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Kazak futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

Bahtiyor Zaynutdinov, ayrıca bu sezon ilk kez bir Avrupa kupası maçında sahaya çıktı.

Beşiktaşlı taraftarlardan destek

Beşiktaşlı taraftarlar, soğuk Bodo deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Taraftarlar, maç öncesinde takımın kaldığı otele giderek oyunculara destek oldu.

Yaklaşık 150 siyah-beyazlı taraftarlar, daha sonra stada gelerek kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.

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