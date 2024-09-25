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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşuyor Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Union SG takımı ile yapacağı maç öncesi son antrenmanını gerçekleştiriyor
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Spor, Futbol

Beşiktaş, Avrupa'da 245. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa'da 245. maçına çıkacak.

Emre Doğan  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Beşiktaş, Avrupa'da 245. maçına çıkacak

Istanbul

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 244 müsabakada 92 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 328 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 369 gol gördü.

Avrupa kupalarında Beşiktaş

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAGYG
Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi8927194389153
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi123542544197159
Kupa Galipleri Kupası2044122138
UEFA Avrupa Konferans Ligi127142119
TOPLAM2449249103328369

Hollanda takımlarıyla 11. maç

Beşiktaş, Hollanda ekipleriyle 11. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar; Ajax, Feyenoord ve PSV'yle UEFA Şampiyonlar Ligi ile Kupa Galipleri Kupası'nda 10 kez mücadele etti.

Bu müsabakaların 2'sini kazanan Beşiktaş, 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda 10 kez ağları sarsan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

Üç kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

Farklı mağlubiyetler

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

"Kara Kartal", Kupa 1'de 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde Dinamo Kiev'e İzmir'de 5-0 kaybetti.

UEFA Konferans Ligi'nde de geçen sezon Club Brugge'u ağırlayan İstanbul temsilcisi, Belçika ekibi karşısında sahadan 5-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa'da en golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.

Beşiktaş formasıyla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

"Kara Kartal"da Ricardo Quaresma ve Bobo'nun da Avrupa arenasında 12'şer golü bulunuyor.

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