Beşiktaş Antalyaspor'u mağlup etti

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emirhan Topçu, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.
Fotoğraf: Hakan Akgün/AA
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Teknik direktör Van Bronckhorst, ailevi nedenlerle izin aldığı için son birkaç antrenmana katılamayan Masuaku'nun yerine sol bekte Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.
Dört yeni transfer ilk kez Tüpraş Stadı'nda
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcudan 4'ü Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarların karşısına çıktı.
Paulista, Emirhan Topçu, Rafa Silva ve Immobile, siyah-beyazlı formayla Dolmabahçe'de ilk defa görev aldı.
Ndour ile Can Keleş ise ilk defa müsabaka kadrosuna dahil edildi.
Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA
Türkiye Kupası ve Süper Kupa taraftarlarla buluştu
Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa, müsabaka öncesinde Tüpraş Stadı'na getirildi.
Siyah-beyazlı ekipte kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok, kupaları çıkış tünelinin önünde hazırlanan platforma bıraktı. Tüm futbolcular, iki kupanın önünde basın mensuplarına poz verdi.
Beşiktaş, karşılaşma öncesinde ısınmaya da vefatının 10. yılı nedeniyle "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı rahmetle anıyoruz..." yazılı pankartla çıktı.
Emirhan Topçu sol bekte
Beşiktaş'ta yeni transfer Emirhan Topçu, orijinal mevkisi sol stoper olmasına karşın bu müsabakada zorunlu olarak sol bekte görev aldı.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sol bek oyuncularından Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlığının sürmesi ve Masuaku'nun hazır olmaması gerekçesiyle savunmanın solunda Emirhan'a forma şansı verdi.
92 gün sonra taraftarıyla buluştu
Beşiktaş, 92 gün sonra Dolmabahçe'de taraftarının önünde sahaya çıktı.
Geçen sezon iç sahadaki son maçını 18 Mayıs'ta Atakaş Hatayspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, 3 ay 2 gün sonra taraftarıyla bir araya geldi. Taraftarlar, tek tek tribünlere çağırdığı oyunculara büyük destek verdi.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'ye forma ve kartal heykeli takdim etti.
Taraftarlardan Van Bronckhorst'a büyük destek
Beşiktaş taraftarı, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'a sevgi gösterisinde bulundu.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadı'nda ilk maçına çıkan Hollandalı teknik adamı tribünlere çağırarak "Üçlü" çektirdi.
Fotoğraf: Hakan Akgün/AA
İlk yarı
Maçın 23. saniyesinde Antalyaspor öne geçti. Immobile'nin pasında Gedson Fernandes'e çarpan meşin yuvarlak, Van de Streek'in önünde kaldı. Bu oyuncu pasını sol kanatta bulunan Larsson'a verdi. Larsson'un tek pasında topu kontrol eden Samudio'nun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
13. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Rafa Silva'nın şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen Ciro Immobile, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak yakın direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA
23. dakikada siyah-beyazlı ekipte İtalyan santrfor Immobile bir kez daha sahneye çıktı ve ikinci golünü kaydetti. Kaleci Mert Günok'un uzun pasında Immobile'nin kafayla indirdiği topu Semih Kılıçsoy kontrol etti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Semih, Veysel Sarı'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı İtalyan oyuncuya çıkardı. Immobile, yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 2-1.
Fotoğraf: Hakan Akgün/AA
29. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Rashica'nın şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada Beşiktaş üçüncü gole çok yaklaştı. Al-Musrati'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rafa Silva, ceza sahası dışında kaleci Piric'ten sıyrıldı. Portekizli oyuncunun, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta kale çizgisi yakınında Kelven, müdahale ettiği topun ağlara gitmesine izin vermedi. Pozisyonun devamında Semih Kılıçsoy, altıpasın solundan şutunu çıkardı, meşin yuvarlak Veysel Sarı'dan döndü.
Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.
Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA
İkinci yarı
51. dakikada Antalyaspor skorda dengeyi sağladı. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında Samudio'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.
56. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Rashica'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve süratle ceza sahasına girerek kaleci Piric ile karşı karşıya kalan Rafa Silva, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.
Fotoğraf: Hakan Akgün/AA
63. dakikada Antalyasporlu futbolcu Güray Vural, yapılan VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 61'inci dakikada yaşanan pozisyonda Güray, Antalyaspor ceza sahasının dışında sol çaprazda Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen, sarı kartı iptal etti ve Güray Vural'a kırmızı kart gösterdi.
88. dakikada Svensson'un pasında topla buluşan Mustafa Erhan Hekimoğlu, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.
90+5. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ndour'un kendi yarı sahasından sağ ayağının dışıyla şık pasında savunmanın arkasına hareketlenerek topla buluşan Muçi, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-2.
Beşiktaş, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.