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Spor, Futbol

Beşiktaş-Antalyaspor maçı 14 Şubat'ta yapılacak

Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçı, 14 Şubat Salı günü oynanacak.

Emre Doğan   | 06.01.2023
Beşiktaş-Antalyaspor maçı 14 Şubat'ta yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 13 Kasım'da oynanması gereken ancak Taksim'de meydana gelen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu. Müsabaka, 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak." denildi.

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