Beşiktaş, 9 kişi kaldığı maçta Göztepe'yi deplasmanda yendi

İzmir
Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'ndaki son maçından mağlubiyetle ayrıldı.
11. dakikada Berkan Emir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaşlı iki futbolcunun uzaklaştıramadığı topla buluşan Di Santo'nun iki vuruşunda da kaleci Emre Bilgin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Beşiktaş'ta ilk sarı kartını 9. dakikada gören Roiser, 19. dakikada Baku'ya yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
27. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın cezası sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, saha sahasının sol çaprazında topla buluşan Larin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
32. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Emirhan'ın sağ kanattan verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Montero'nun yaptığı ortada, meşin yuvarlakla son olarak penaltı noktasında Josef buluştu. Bu oyuncu topu filelerle buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.
36. dakikada Berkan Emir'e faul yapan Josef hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Ümit Öztürk, sarı kartı iptal ederek Josef'e direkt kırmızı kart gösterdi.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
66. dakikada Tijanic'in ceza sahasında sert şutunda, kaleci Emre'nin önlediği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
74. dakikada Beşiktaş ceza sahasında Necip Uysal'a yaptığı hareketin ardından Jahovic sarı kartla cezalandırıldı. Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, sarı kartını iptal edip Jahovic'e kırmızı kart gösterdi.
90+1. dakikada Baku'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ege'nin şutunda, kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Müsabakayı Beşiktaş 2-0 galip tamamladı.
Beşiktaş ilk yarıda 9 kişi kaldı
Beşiktaş'ta ilk sarı kartını 9. dakikada gören Roiser, 19. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Siyah-beyazlı ekipte Josef de 32. dakikada sarı kart gördüğü pozisyonda VAR'dan gelen uyarı üzerine kırmızı kartla cezalandırıldı.
Müsabakayı 9 kişi tamamlayan siyah-beyazlı ekip Süper Lig'de daha önce 2019-2020 sezonunda Gaziantep FK karşısında aynı durumu yaşamıştı. 14 Eylül 2019'da oynanan karşılaşmada Domagoj Vida ve Muhammed Elneny'nin kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olmuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, maçın hemen başında Welinton Souza'nın sakatlanmasıyla zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Ismael, Welinton'un yerine 12. dakikada Necip Uysal'ı oyuna sürdü.
Deplasmanda 5. galibiyetini aldı
Süper Lig'de bu sezon dış saha maçlarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda çıktığı 19 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Dış sahada 23 puan toplayan Beşiktaş, 24 gol atıp kalesinde 25 gol gördü.
Dış sahada Yukatel Kayserispor'un ardından Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ilk kez deplasmanda üst üste kazandı.
Göztepe, Gürsel Aksel'deki son maçında mağlup oldu
Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, bu sezon Gürsel Aksel Stadı'ndaki son müsabakasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
İzmir temsilcisi Süper Lig'de galip gelemediği son 14 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi.
Göztepe'de oyuna sonradan dahil olan Adis Jahovic kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle anons yapıldı
Karşılaşmanın 79. dakikasında Beşiktaşlı Emre Bilgin'in koruduğu kalenin arkasındaki tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle hakem Ümit Öztürk oyunu bir süre durdurarak saha kenarındaki dördüncü hakem ve Türkiye Futbol Federasyonu görevlisiyle görüştü.
Göztepeli oyuncular, yabancı maddeleri saha dışına çıkarırken, atılan maddeler nedeniyle anons yapıldı.
Müsabakayı 12 bin 200 kişi takip etti.
"Seneye daha güçlü, daha disiplinli bir Beşiktaş izleyeceksiniz"
Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, "Seneye daha güçlü, daha disiplinli, kaliteli ve doğru mantaliteye sahip, hedeflerine ulaşan bir Beşiktaş izleyeceksiniz." dedi.
Ismael, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, müsabakaya bekledikleri gibi çok güçlü başladıklarını söyledi.
İlk kırmızı kartın oyunu değiştirdiğini belirten Ismael, şöyle konuştu:
"Sonrasında 2 gol attık. Doğru zamanda goller bulduk. İkinci kırmızı karttan sonra oyun hayatta kalma oyununa döndü. Rakibi mümkün olduğunca kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Sonuna kadar savaştık. Kaleci Emre çok iyi iş çıkardı. Akademimizin de iyi iş çıkardığını söylemek istiyorum. İhtiyacımız olduğunda gençlerimizden faydalanabileceğimizi bugün bir kez daha gördük."
Ismael, müsabakada gördükleri iki kırmızı kartın sorulması üzerine şunları kaydetti:
"Bu, birazcık mantaliteyle alakalı. Biz Beşiktaş'ız. Maçın öncesinde futbolcu arkadaşlarımıza henüz daha tatile çıkmadığımızı ve kulüp için oynamamız gerektiğini söyledim. Kulübü bu noktada düzgün temsil etmemiz gerektiğinden bahsettim. Seneye de bunu aynı şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Bugün 2 kırmızı karttan sonra bu saydıklarımı yapmak çok kolay olmadı ama günün sonunda görmek istediğimiz birazcık da bu konulardı."
Bu müsabakanın sezonun özeti gibi olduğunu belirten Ismael, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sakatlıkların olduğu bir sezondu. Çok erken bir kırmızı kart gördük. Kart tartışılabilir, ikinci kartta bir hata olduğunu düşünüyorum. Futbolcumuz en azından ilk sarı kartı görmeyebilirdi. Takımın her an gidişatı değiştirebilecek seviyede olduğu konusunu futbolcu arkadaşlarımızla kendi aramızda konuştuk. Seneye daha güçlü, daha disiplinli, kaliteli ve doğru mantaliteye sahip, hedeflerine ulaşan bir Beşiktaş izleyeceksiniz."
"Rakip usta oyuncuları ve tecrübesiyle skoru korumasını bildi ve istediği sonuçla ayrıldı"
Göztepe'nin teknik sorumlusu Serdar Sabuncu, "Rakip usta oyuncuları ve tecrübesiyle skoru korumasını bildi ve istediği sonuçla ayrıldı." dedi.
Sabuncu, maçtan sonra gerçekleştirilen basın toplantısında, maçın beklemedikleri şekilde başladığına dikkati çekerek, rakibin 9 kişi kalmasının oyun dengelerini değiştirdiğini söyledi.
Duran toplardan şanssız goller yerdiklerini kaydeden Sabuncu, "Rakibin eksik kalmasıyla birlikte oyun formatı, taktik yaklaşımları havada bıraktı. Oyun, müsabakanın başlangıcında gollere ve kartlara kadar istediğimiz tempoda gidiyordu. Daha sonra ayrı bir senaryo oldu. Rakip usta oyuncuları ve tecrübesiyle skoru korumasını bildi ve istediği sonuçla ayrıldı." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.