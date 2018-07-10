Berke Özer ve Barış Alıcı, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Altınordu'dan Berke Özer ve Barış Alıcı'yı transfer etti.

İSTANBUL

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Milli Takıma kadar yükselmiş 2000 doğumlu kaleci Berke Özer ve 1997 doğumlu Genç Milli Takım oyuncusu Barış Alıcı yeni sezondan itibaren çubuklu formamızın başarısı için ter dökecek. Berke ve Barış'a Fenerbahçe ailesine hoş geldiniz diyor, nice başarılar, zaferler ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu "Kulübümüze 2 yetenekli genç oyuncu katıyor olmak çok güzel. Üzerinde çalıştığımız en önemli konulardan birisi, önümüzdeki yıllarda kulübümüze hizmet edecek potansiyeli yüksek genç oyuncuları buraya getirmek." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Süha Gür