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Spor, Futbol

Belhanda özür diledi

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları maçta taraftarlarla yaşadığı sorun dolayısıyla özür diledi.

Ercan Çakar   | 24.10.2019
Belhanda özür diledi

İstanbul

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları maçta taraftarlarla yaşadığı sorun dolayısıyla özür diledi.

Faslı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana, kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıktığı sırada, performansını beğenmeyen taraftarların ıslıklı protestosuna tepki göstermişti.


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