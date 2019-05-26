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Spor, Futbol

Bayern Münih şampiyonluklarını kutladı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan ve dün Almanya Kupası’nı kazanan Bayern Münih, iki kupayı kutladı.

Erbil Başay   | 26.05.2019
Bayern Münih şampiyonluklarını kutladı

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan ve dün Almanya Kupası’nı kazanan Bayern Münih, iki kupayı kutladı. 

Bayern Münihli futbolcular, Marienplatz Meydanı'nda toplanan yaklaşık 15 bin taraftarı Münih Belediyesi balkonundan kupalarla selamdı.

Bavyera'nın geleneksel kıyafetlerini giyen futbolcular taraftarlarla birlikte şarkılar söyledi.

Takımdan ayrılacak Fransız yıldız futbolcu Franck Ribery, burada yaptığı konuşmada, Bayern Münih’te çok güzel 12 yıl geçirdiğini belirterek, "Güzel bir dönem geçirdim. Hepsini birlikte kazandık. Hayatım boyunca unutmayacağım. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Ribery, Bayern Münih ile 12 yılda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 9 Bundesliga şampiyonluğu ve 6 kez Almanya Kupası'nı kazandı.

Bayern Münih, Bundesliga'da geçen hafta üst üste 7'nci, toplamda ise 29'uncu şampiyonluğuna ulaşmış, dün de Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Leipzig'i yenerek 19'uncu kez Almanya Kupası'nı müzesine götürmüştü. 

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