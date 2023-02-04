Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,865.95
ETH/USDT
1,683.50
BTC/USDT
23,494.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın Nazilli ilçesinde halka hitap ediyor.
logo
Spor, Futbol

Başkentte 3 puan Karagümrük'ün

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi.

Erkan Tiryaki   | 04.02.2023
Başkentte 3 puan Karagümrük'ün Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata - AA

Ankara

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.

Maçın 12. dakikasında, Mujakic'in ceza yayının solundan uzak köşeye çektiği şutta topu kaleci Batuhan Ahmet Şen, kornere tokatladı.

15. dakikada konuk takım atağında ceza sahasının sağında topla buluşan Ozdoev'in şutunda kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen topu kontrol etti.

27. dakikada MKE Ankaragücü, penaltı kazandı. Kaleci Batuhan Ahmet Şen'in ceza sahasında Beridze'yi düşürmesiyle hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemek için kenara gelen Arda Kardeşler, 2 dakikalık bir incelemeden sonra kararını değiştirmedi ve penaltı kararını yineledi.

31. dakikada penaltıyı kullanan Pedrinho, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi ve sarı-lacivertliler öne geçme şansını kullanamadı.

36. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Münir Levent Mercan'ın şutunda, top sol direkten oyun alanına döndü. Direkten dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

45+1. dakikada Fatih Karagümrük kontrataktan bulduğu golle öne geçti. Hızlı gelişen hücumda MKE Ankaragücü savunmasını az adamla yakalayan konuk takımda Ozdoev'in uzun pasıyla Shukurov, ceza sahasının sağında topla buluştu. Shukurov'un kale sahasına indirdiği topa müsait durumda vuran Diagne, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

VavaCars Fatih Karagümrük ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

63. dakikada Mujakic'in ceza sahasında Colley'i düşürmesiyle hakem Arda Kardeşler, konuk ekip lehine penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada Borini'nin kullandığı penaltı vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen sol direk dibinden ağlara gitti: 0-2.

82. dakikada Sowe'un ceza yayından çektiği sert şutta kaleci Batuhan Ahmet Şen, son anda topu kornere tokatladı.

Karşılaşmada başka önemli pozisyon olmadı ve VavaCars Fatih Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
İskilipli Atıf Hoca, vefatının 97. yılında anıldı
Marmara Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

Benzer haberler

MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan dönemi 5 ay sürdü

MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan dönemi 5 ay sürdü

Başkentte 3 puan Karagümrük'ün

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Ali Palabıyık suç duyurusunda bulundu

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına geçit vermiyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına geçit vermiyor
Fenerbahçe Başkanı Koç: Esas sıkıntı, son 10-15 yılda yaşatılanlar ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdur

Fenerbahçe Başkanı Koç: Esas sıkıntı, son 10-15 yılda yaşatılanlar ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdur
İstanbulspor, Süper Lig’de yarın Alanyaspor’u konuk edecek

İstanbulspor, Süper Lig’de yarın Alanyaspor’u konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet