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Spor, Futbol

Başkent futbolu 'küme düştü'

Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'den düşmesiyle 40 yıl sonra bu seviyede takımsız kalan Ankara'nın alt lig takımları da hüsran yaşadı. TFF 1. Lig'de Ankaraspor, TFF 2. Lig'de Hacettepe ve Mamak FK küme düşen başkent temsilcileri oldu.

Erkan Tiryaki   | 16.05.2021
Başkent futbolu 'küme düştü'

Ankara

Başkent Ankara'da futbolun 2020-2021 sezonu adeta kabus gibi geçti. Profesyonel liglerde beş Ankara temsilcisi bir alt lige düşmekten kurtulamadı.

Süper Lig'in en tecrübeli takımlarından Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, aynı anda bir alt ligin yolunu tuttu. Son 8 maçında sadece 2 puan alan MKE Ankaragücü ile son hafta Trabzonspor'a kaybederek kümede kalmayı başaramayan Gençlerbirliği, gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

İki köklü başkent ekibinin küme düşmesi, TFF 1. Lig'de ise Ankara ekiplerinin üst lige yükselememesiyle Süper Lig'de 40 yıl sonra başkent temsilcisinin olmaması kesinleşti. Böylece 1980-1981 sezonundan sonra ilk kez en üst ligde başkentten bir takım mücadele etmeyecek.

Ankaraspor tutunamadı

Geçen sezon TFF'nin küme düşürmeyi kaldırmasıyla 1. Lig'de tutunan Ankaraspor, 2020-2021 sezonunda küme düştü.

Maddi zorluklar ve transfer yasaklarıyla mücadele eden mavi-beyazlılar, 26 puanla ligi 17. sırada tamamlayarak TFF 2. Lig'e düştü. Osmanlıspor adıyla Süper Lig'de son olarak 2017-2018 sezonunda mücadele eden ve bir dönem UEFA Avrupa Ligi'nde de önemli başarılar kazanan başkent temsilcisi, tam 20 yıl sonra Türkiye'nin üçüncü kademe liginde mücadele edecek.

TFF 2. Lig'de de iki başkent temsilcisi lige tutunamadı.

Mamak FK ile Hacettepe, küme düştü. Bu iki takım da gelecek sezon 3. Lig'de yer alacak.

Ankara Demirspor'un TFF 1. Lig iddiası devam ediyor

Başkentin bu sezon diğer takımlara göre iddialı olan iki ekibi Ankara Keçiörengücü ile Ankara Demirspor oldu.

TFF 1. Lig'de play-off'a kalma mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Ankara Keçiörengücü, hedefine ulaşamadı.

TFF 2. Lig'de ise play-off oynayan Ankara Demirspor, yarı final ilk maçında Kocaelispor'la sahasında 1-1 berabere kaldı. Başkent ekibinin TFF 1. Lig'de çıkma iddiası sürüyor.

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