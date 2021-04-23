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Spor, Futbol

Başakşehir'de Demba Ba ile yollar ayrıldı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Senegalli santrfor Demba Ba ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Ercan Doğan   | 23.04.2021
Başakşehir'de Demba Ba ile yollar ayrıldı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan ve gösterdiği performansla şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Demba Ba'nın sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Şampiyon ailemizin unutulmaz parçalarından biri olan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümüzü atarak tarihe geçen Demba Ba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Kulübün Twitter hesabında ise "Teşekkürler Demba Ba" başlığıyla Senegalli futbolcuyla ilgili bir video paylaşıldı.

Medipol Başakşehir'e 2018-2019 sezonun devre arasında transfer olan Demba Ba, turuncu-lacivertli formayla 82 resmi karşılaşmada 26 gol kaydetti.

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